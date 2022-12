KO IMA KREDIT U EVRIMA, OVO SU KLJUČNI DATUMI! Euribor bio ispod nule a sad je 2,4! Evo šta to znači i kad će novi udar na dužnike

BEOGRAD - Od kraja juna ove godine zbog zaoštravanja monetarne politike ECB, Euribor kontinuirano raste. Ovi skokovi direktno utiču na one građane koji imaju kredite sa promenljivim kamatnim stopama, koji čine 70 odsto svih građana sa zajmovima, samim tim što se Euribor uračunava u vrednost promenljive kamate.

Trenutno šestomesečni Euribor iznosi 2,37 odsto, a granicu od 2 odsto je prešao polovinom oktobra. Tromesečni Euribor sada je vrlo blizu iste granice, i trenutno iznosi 1,92 odsto. Ipak, ova poskupljenja ne oslikavaju se na rate kredita ljudi u Srbiji momentalno, već banke u Srbiji rate kredita usklađuju na tačno definisane datume.

Ključni datumi Tako se rate na kredite sa šestomesečnim euriborom, logično, usklađuju dva puta godišnje, tj. 30. juna i 31. decembra. Sa druge strane tromesečni euribor, se usklađuje kako mu i ime kaže, na svaka 3 meseca. Kod njega su ključni datumi: 31. mart, 30. jun, 30. septembar i 31. decembar. Samim tim, rast od juna do sada, sem onih koji imaju drugačiji dogovor sa bankom, oni koji imaju kredit sa 6M Euriborom nisu do sada osetili, i za njih će rata poskupeti tek od početka ove godine.

Euribor već nekoliko meseci kontinuirano raste. Koliko dugo će još ići uzlaznom putanjom, misterija je i za struku, ali su predviđanja da bi 2024. trebalo očekivati stabilizaciju. I to je dobra vest o kojoj u poslednje vreme sve više stručnjaka priča i zvanično, a utemeljena je u prognozama daljeg kretanja inflacije.

- Kako će to u budućnosti svi bismo voleli da znamo. Ali to sve sve zavisi od toga kojom brzinom će se inflacija zaustaviti a onda i krenuti na dole. Ja verujem da to može da se desi već na proleće sledeće godine, odnosno da pik inflacije bude do nove godine, a onda da krene da se spušta. I to ne samo kod nas, nego i svuda, upravo zbog ovih mera koje se preduzimaju i da se negde 2024. godine vratimo u granice normale, a to znači 3 odsto ciljane inflacije, +- 1,5 odsto i to je u programima svih centralnih banaka - rekao je nedavno za "Blic" Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka.

Šta je euribor? Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je kamatna stopa po kojoj grupa banaka jedna drugoj pozajmljuju novac. Promenljive kamatne stope po kojima se u Srbiji obračunavaju krediti čija je otplata vezana za evro sastoje se od dva dela: tromesečnog (3M) ili šestomesečnog (6M) euribora i fiksnog dela – takozvane marže banke u procentualnom iznosu.

Kurir.rs/Blic