STANODAVCI U BEOGRADU ZBOG POREZA OD PAR HILJADA RIZIKUJU KAZNU OD 350.000! Advokatica Zečević: Ima komšija koji će ih prijaviti

Samo u Beogradu ima nešto više od 1.500 stanova koji se izdaju na dan. Svetski trend došao je kod nas i napravio bum na tržištu stanova i apartmana.

Stan na dan u glavnom gradu može da kosta od 20 pa sve do 500 evra. Međutim, šta se dešava kada stanodavci ne plaćaju porez? Da li tu jma elemenata krivičnog dela proveravala je novinarka Kurira Ivana Jovanović u razgovoru sa advokaticom Jovankom Zečević.

- Skloni smo da ponekad nešto sakrijemo i sakrijemo dobit. Jedna od tih stvari je izdavanje stanova na dan, jedne vrste ugostiteljskih usluga. Ono što je zanimljivo za ovaj porez je da je u poslednje vreme stvoren Centralni informativni sistem E-turista gde je olakšano prijavljivanje, ali podrazumeva da ulazite u sistem i da plaćate prihode. Od 1. jula je ustanovljeno je da po krevetu morate plaćati godišnji porez od 3.500 dinara. Ti prihodi nisu mali i u eri gde je Beograd postao atraktivna destinacija, ti stanovi se koriste za poslovne, ali i neke druge usluge - objašnjava Jovanka Zečević.

- Savet je da se to prijavi lolaknoj samoupravi. Da se lični dokument i prijava za kategorizaciju. Na taj način prijavljujete i goste i zauvek rešili svoj problem. Ti porezi su paušalni, to je 5 odsto od prihoda građana za rethodnu godinu. Tako izbegavate kaznu za neprijavljivanje od 150.000 do 350.000 dinara ili da dođete u situaciju da imate ne baš simpatične komšije koji će vas prijaviti i odgovaraćete za krivično delo utaje poreza - dodala je.

- Dosta stranaca iznajmljuje stanove i oni traže beli karton za prijavu boravka. Ono što ja znam je da na stan koji se izdaje za 500 evra mesečni porez 4.500 dinara. Ipak je red kad toliko uzimate da i državi date za porez - zaključila je advokatica Zečević.

