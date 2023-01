2.500 DINARA KILOGRAM PEČENJA: Prasad duplo skuplja nego pre godinu dana, za ovo vam treba i REZERVACIJA!

Božićnu trpezu tradicionalno krasi praseće pečenje, a za razliku od prethodnih godina, sada je dosta teže naći prasetinu, a i cene po kilogramu su dosta više.

Od 1.500 do čak 2.500 dinara sada košta kilogram prasećeg pečenja uoči ovogodišnjeg Božića, ali je tražnja takva da je u pečenjarama rezervacija potrebna već sada.

Prasad su duplo skuplja nego pre godinu dana, kada su se u nedelji pred Božić prodavali za 250 do 270 dinara, a teža od 20 kilograma od 200 do 230 dinara za kilogram.

Ponuda prasadi na domaćim stočnim pijacama minimalna i pored rekordne cene "žive" vage od 450 do 500 dinara kilogram, piše Blic.

Rešenje su pečenjare, ali je zbog velike potražnje za prasećim pečenjem potrebna rezervacija, a s obzirom na vreme čekanja za isporuku od prosečnih tri do četiri dana, narudžbinu je potrebno obaviti praktično odmah! Uz to, treba računati i na višu cenu, jer je pečenje u odnosu na ovaj period lane skuplje za 50 odsto.

Različito od grada do grada

U beogradskim pečenjarama kilogram prasetine trenutno staje između 1.500 i 1.900 dinara, a te cene su čak i niže nego u unutrašnjosti, pre svega zbog većeg dotoka robe u prestonicu mahom iz tradicionalno pečenjarskih krajeva, kao što su Aranđelovac i Čačak.

U vojvođanskim gradovima cena prasećeg pečenja kreće se od 1.600 do 2.000 dinara za kilogram, u centralnoj Srbiji od 1.500 do 1.800, a u zapadnim krajevima zemlje od 1.700 do 2.100 dinara kilogram.

Te cene uoči samog praznika mogu biti i donekle više, a ono što je zajedničko za sve pečenjare jeste da je za Božić neophodna rezervacija i to minimalno tri do četiri dana ranije.

- Jer smo i sami u problem kada je u pitanju nabavka žive prasadi, s obzirom na deficit u gotovo svim krajevima Srbije. S obzirom na potražnju, ni cena “žive” vage od 400 do 500 dinara kilogram za nas ne bi bila problem, zaradilo bi se na prodaji, ali prasadi jednostavno nema dovoljno. Zato su nabavke i rezervacije celih pečenica praktično već zavšene, upis za kupovinu pečenja na kilogram privodi se kraju – objašnjavaju u pečenjarama, napominjući da uslužno pečenje prasadi, zavisno od težine, košta do 2.000 do 3.000 dinara.

"Bajadera" 2.500 dinara

Poslednjih godina, kao apsolutni specijalitet na trpezi traženo je i otkošćeno presovano praseće pečenje sečeno na kocke, popularno nazvano "bajadera". Cena ove vrste pečenja u pečenjarama koje ga nude ide i do 2.500 dinara za kilogram, ali je nabavka za Božić gotovo već završena, jer je za rezervaciju bilo potrebno od pet do sedam dana.

Tri puta manje krmača

- Imamo skoro tri puta manje krmača nego pre pet godina, a to je drastičan pad koji se reflektuje u smanjenom broju i tovljenika, koji su bili potrebni za mesnu zimnicu, a i prasadi niže kilaže za božićne pečenice. Broj svinja svake godine se smanji minimum dva do tri procenta zbog niske otkupne cene i neisplativosti gajenja usled poskupljenja stočne hrane i svih ostalih troškova proizvodnje, koje cena domaće “žive” vage ne može da isprati. S druge strane, zvanična statistika pokazuje da smo lane samo za devet meseci uvezli 213.000 prasadi i preko 30.000 tona svinjskog mesa – navodi dr Radosav Vujić iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe.

Kilogram svinjetine, zavisno od trgovinskih lanaca, prodaje se po ceni od 650 do 800, kilogram plećke bez kostiju je u proseku 720, but bez kostiju prosečnih 730, vrat sa kostima u proseku 660, dok svinjski file već košta 1.000 dinara kilogram.

