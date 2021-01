KAKO ISPEĆI PRASETINU U RERNI? Uz ovaj recept biće hrskavo i sočno: Svi će ga OBOŽAVATI!

Svečana trpeza u Novoj godini obično podrazumeva više vrsta jela, među kojima bi bilo poželjno da se nađe i prasetina, naročito ukoliko ste ljubitelj mesa

Potrebno je:

Manje prase i lii deo praseta soli mlao ulja može malo piva za premazivanje nekoliko letvica za podmetanje

Prirema:

Meso dobro posoliti i utrljati so u prase, malo butovezaseći ako je deblje i tu staviti so. Ispod praseta poredjati tanke letvice da nam semeso ne zalepi zapleh. U pleh sipati malo vode. Uključiti rernu na 250 stepeni pa jesmanjiti na oko 170 stepeni C

Možete pokriti i malo folijom pa kasnije je skloniti. Povremeno meso premazivati pivom oli mešavinom ilja, vode i soli. Voditi računa dau plehu uvek bude vode. Kad jemeso već pečeno nemojte sipati vodu više. Dali je meso pečeno probajte nožem probodite ga ako nž lagano ulazi poznaće te da je pečeno. Potrebno mu je oko 4-5 sati da se lepo ispeče. Kad se ispeče ohladite ga i hladno isečite na kocke.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Bakina kuhinja/M.M.

Kurir