KADA POBEĐUJE TELEKOM POBEĐUJE SRBIJA! Vladimir Lučić obelodanio rekordne rezultate kompanije i ambicije srpskog giganta

U godini za nama Telekom Srbija je zabeležio rekorde po visini prihoda, broju korisnika i investicijama, a 2023. biće istorijska u pozicioniranju ove kompanije na svetskom tržištu.

Takođe, Telekom je u decembru svojim akcionarima isplatio dividende od čak 6,7 milijardi dinara, poručuje generalni direktor ovog srpskog giganta Vladimir Lučić.

- U vrlo kriznoj godini na svetskom nivou uspeli smo da našim vlasnicima, državi Srbiji i malim akcionarima, pojačamo dividende u odnosu na pre godinu dana za skoro dve milijarde dinara. To je još jedan dokaz da kada Telekom pobeđuje, pobeđuju svi - napominje Vladimir Lučić.

Prvi čovek Telekoma Srbija izuzetno je zadovoljan postignutim u 2022. godini. Ogroman uspeh potvrđuju konkretni brojevi: kompanija je prvi put u svojoj istoriji ostvarila prihod veći od milijardu evra, broj TV korisnika je dostigao 1,2 milion, a fiksnih internet korisnika 1,1 milion, instalirano je preko 2.000 baznih stanica, dok je 1,25 miliona domaćinstava dobilo pristup optičkom internetu.

- U prethodnoj godini krunisana je naša strategija razvoja Telekoma Srbija iz prethodnog perioda, koja se ogledala kroz akvizicije kablovskih operatera, izgradnju optičke mreže i ulaganja u sadržaje. Od 2018. do danas, prihodi su povećani za 35 odsto, odnosno za čitavih 31 milijardu dinara. Broj korisnika TV je skoro utrostručen, sa 442.000 na 1,2 miliona. Takođe, iako smo puno ulagali u investicije, uspeli smo da značajno uvećamo dividende, sa vrlo dobrih 4,8 na čak 6,7 milijardi dinara! Rezultati u 2022. su nam odlični, a u godini koja je počela biće još bolji - objasnio je Vladimir Lučić u velikom intervjuu za Večernje novosti.

Kako je naglasio, među glavnim ciljevima u 2023. jesu nastavak snažnog rasta prihoda, nastavak intenzivnog povećanja broja korisnika, nastavak izgradnje i jačanja mobilne i optičke infrastrukture, kao i ponuda novih sadržaja i digitalnih servisa.

A sve ovo je osnova za naredni strateški cilj - međunarodna ekspanzija srpskog Telekoma! - Stabilnost rasta naše kompanije u Srbiji je važna kako bi se ostvarili naši planovi za ekspanziju na međunarodnom nivou. Planovi su nam ambiciozni, ali realni. Potpuno je jasno da je po rezultatima Telekom prerastao region i da je vreme za svetsku utakmicu. To je važno za Telekom, ali i za celu državu. Posle mnogo godina, Srbija ima kompaniju koja može da se bori na svetskom tržištu. Spremni smo na saradnju sa najvećim globalnim brendovima. Kada kažem da smo spremni, važno je znati da zapravo te multinacionalne kompanije biraju svoje partnere i da imaju izuzetno zahtevne kriterijume. Mi smo uradili sve što je do nas da se kvalifikujemo za saradnju sa najboljima, i na to smo izuzetno ponosni - objasnio je Vladimir Lučić.

Godina pred nama biće istorijska za pozicioniranje Telekoma Srbija na svetskom tržištu, a to će se dešavati iz tri pravca. Prvi pravac je, kaže Lučić, širenje mobilnih mreža u zapadnoj Evropi i Severnoj Americi, tamo gde ima najviše naše dijaspore. U toku 2022. puštena je u rad mobilna telefonija u Severnoj Makedoniji, otvorena je firma sa poslovnicama u Švajcarskoj, dok je u Austriji oborena lestvica od 150.000 korisnika. Sada na red dolazi Nemačka, ogromno i bogato tržište sa mnogo naših ljudi, a potom i SAD kao najveći korak.

Drugi pravac je razvoj multimedijalnih sadržaja i povećanje prihoda kroz prodaju tih sadržaja korisnicima, kako kroz međunarodnu mrežu Telekoma, tako i preko drugih provajdera, gde će posebno važnu ulogu imati Arena Sport kanali i produkcija serija i filmova i njihova prodaja na svetskim tržištima. Treći pravac je razvoj digitalnih servisa i njihova prodaja u svetu, kroz Fond za finansiranje startapova, koji je Telekom pokrenuo pre godinu dana. - Apsolutno sam uveren u uspešnost naše strategije i da ćemo ove godine, između ostalog, ostvariti stratešku saradnju sa najvećim svetskim internet gigantima. Takođe, startapovi u koje ulažemo preko TS Ventures fonda, a zasad ih je devet i biće ih još više, imaju globalni potencijal. Budući prihodi mogu biti ogromni i da se mere stotinama miliona, ako ne i milijardama evra - zaključio je Vladimir Lučić.

Serija “Dara iz Jasenovca” na Superstaru Telekom Srbija investira u produkciju najpopularnijih serija i filmova, koje u Srbiji beleže ogromnu gledanost, a prodate su na pet kontinenata širom sveta i prisutne na striming platformama Amazona i Diznija. - Ipak, posebna je čast i to što ulažemo u projekte od nacionalnog značaja, važne za istoriju naše države i naroda. Tako će gledaoci kanala Superstar moći premijerno, od 9. do 12. januara, da gledaju seriju “Dara iz Jasenovca”, a od 17. januara u bioskopima startuje film “Oluja” - najavio je Vladimir Lučić.

Reprezentacija Srbije na Areni Odlična vest za korisnike Telekoma i gledaoce Arena Sport kanala je to što najbolji fudbal i u Novoj godini ostaje na starom mestu. - Pored najboljih stranih fudbalskih liga koje imamo u ponudi, od engleske preko italijanske i francuske do španske, od Lige šampiona do Lige Evrope, posebno nam je važno to što ćemo nastaviti da prenosimo utakmice fudbalske reprezentacije Srbije. Proteklo SP u Kataru je pokazalo da je Arena Sport spremna za najveće produkcijske poduhvate na svetskom nivou. Predstojece kvalifikacije i utakmice Evropskog prvenstva u fudbalu takođe ćemo prenositi na Areni - naglasio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

