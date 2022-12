EVO GDE MITAR IZ CRNE SVADBE ČEKA NOVU GODINU! Ekipa hit serije priprema novogodišnji spektakl koji će vas NASMEJATI DO SUZA

Dobro poznata glumačka ekipa humorističke serije "Složna braća" priprema Extra novogodišnji megaspecijal u produkciji kompanije Telekom Srbija i izvršne ETM Produkcije, koji će premijerno biti emitovan za doček Nove godine na kanalu Superstar u 22 časa.

foto: Goran Nikolić/ETM

Novogodišnji specijal u kafani "Složna braća", osim standardne ekipe čuvene serije koju čine Marko Gvero, Andrija Kuzmanović, Nikola Pejaković, Ljubiša Savanović, Milan Kovačević, Amar Ćorović, Maja Čampar, Nenad Okanović i drugi, okupio je i omiljene likove publike iz drugih serija iz produkcije Telekoma Srbije kao što su "Klan", "Ubice mog oca", "Zlatni dečko" i "Crna svadba".

Publika će imati priliku da uživa u ulogama gostujućih likova koje igraju Slavko Štimac, Nina Janković, Ivana Dudić, Denis Murić, Nedim Nezirović, Marko Vasiljević, Vladimir Kovačević, Ivan Zablaćanski, Sava Stojanović kao i dobro poznati trojac Državnog posla koji čine Dimitrije Banjac, Nikola Škorić i Dejan Ćirjaković.

Ova čuvena imena srpskog glumišta obećavaju veče puno zabave i dobrog humora. Scenario i režiju specijala potpisuje režiser Filip Čolović.

foto: Goran Nikolić/ETM

- Glavna ideja ovog specijala je zabava. Ono što je svakako zagarantovano su kvalitetan humor i kvalitetna muzika. Ovaj special je osmišljen tako da je njegova najosnovnija svrha razbibriga, nismo se bavili mnogo ozbiljnim temama, jer ne treba opterećivati ljude za Novu godinu. Nema teških poruka, poenta je da se ljudi nasmeju. Za one koji budu slavili Novu godinu u svojim domovima i sa porodicama uz TV ovo će biti jedan divan program - rekao je Nenad Okanović, glumac i izvršni producent.

Atmosferu će svojom muzikom upotpuniti Orkestar Aleksandra Sofronijevića i poznati domaći izvođači poput Ace Pejovića, Ane Bekute, Nikole Rokvića, Radiše Uroševića, Baneta Mojićevića, Nade Topčagić, Frajli i ostalih. Različiti žanrovi će omogućiti svakome da uživa bar u nekoj od pesama koje je produkcija pažljivo odabrala.

- Ekipa koja je odabrana za ovaj projekat je fantastična i mislim da će biti baš ludo. Biće to jedna šarena Nova godina. To je okej, jer Nova godina sa sobom i nosi sve te neke svetlucave i koloritne momente, slikovite. Tako da mislim da će ljudi biti zadovoljni. Sve u svemu, biće šarmantno - objasnio je glumac Andrija Kuzmanović.

foto: Goran Nikolić/ETM

Za sve one koji se odluče da novogodišnju noć provedu u svojim domovima, sa porodicom, prijateljima i svim dragim osobama, doček Nove godine u kafani "Složna braća" obezbedio je kvalitetan humoristički i kulturno-umetnički program sa brojnim likovima iz TV serija, koji su se postarali da u Novu godinu uđete sa osmehom na licu. Početak emitovanja nove sezone serije "Složna Braća - The Next Đeneration" očekuje nas početkom 2023. godine na Superstar kanalu.

(Kurir.rs / TV Ekran)

