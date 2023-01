ENERGETSKI SMO BEZBEDNI! Bajatović: Nastavljamo akciju gasifikacije domaćinstava, gasifikovano oko 40 odsto Srbije

Izgradnji gasne interkonekcije do Bugarske, Niš-Dimitrovgrad, Vlada je dala prioritet i status projekta od posebnog značaja za Srbiju. U planu je i gradnja trase Niš-Batajnica i gasno povezivanje sa Severnom Makedonijom.

Srbijagas ima zadatak da ubrza gasifikaciju zemlje kako bi se što više građana i privrede priključilo na gas. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović kaže za RTS da je gasifikovano oko 40 odsto Srbije, a po broju stanovnika 55 odsto.

Dušan Bajatović je gostujući u Dnevniku RTS-a izjavio da će radovi na našoj deonici gasovoda do Bugarske biti završeni pre početka sledeće grejne sezone.

"Trenutno je nabavljeno oko 50 odsto cevi, očišćeno oko 80 odsto humusa i oko 90 odsto trase je rašćišćeno. Zavareno je negde oko 25 odsto cevi i trebalo bi da počne polaganje. Eksproprijacija je uspešno završena. Sa završetkom srpske trase od Niša do Dimitrovgrada neće biti problema. Mislim da će bugarska strana do 1. februara uraditi prvi zavar i očekujem da ćemo taj interkonektor koji će povezivati srpski i bugarski gasni sistem mimo Turskog toka omogućiti i diversifikaciju", kazao je Bajatović.

foto: Printscreen/RTS

Prema njegovim rečima, mi bismo suštinski imali interkonektkor od Baumgardena u Austriji, preko mađarskog transportnog sistema do terminala Revitouzo do Aleksandropolisa u Bugarskoj, pristup Tapu i Tanapu, uz kratkoročne kapacitet koristeći transbalkanski gasovod koji je nekad povezivao Ukrajinu, Bugarsku i Grčku.

"To su potpuno nove mogućnosti, jer možemo da dobijemo LNG. To je diversifikacija i izvora i snabdevača", navodi Bajatović.

Na pitanje dokle se stiglo sa gasifikacijom Srbije, Bajatović navodi da bi trebalo da se uradi nešto u Mirijevu i Malom mokrom lugu i da je Beograd praktično 100 odsto gasifikovan, kao i Požarevački okrug.

"Radimo gasovod visokog pritiska Beograd-Valjevo-Loznica. Imperativ je da završimo industrijsku zonu u Valjevu, da gasifikujemo Valjevo zbog zagađenosti, verovatno ćemo zahvatiti i Ub iz istih razloga. Moramo i interkonektor do Severne Makedonije da uradimo, to je evropski zahtev. Ideja nam je da gasifikujemo i Leskovac. Dve ogromne fabrike treba da se grade u Vranju. Trebalo bi da gasifikujemo Pirot, to ćemo početi verovatno krajem ove godine, jer kako se bude završavao gasni interkonektor, trebalo bi da uradimo pre svega industrijsku zonu. Rade se Kraljevo i Trstenik i završetkom, a biće u toku ove godine gasovod visokog pritiska od Aleksandrovca do Tutina. Gradiće se od Paraćina do Zaječara i luke Prahovo, isto jedan veliki kapacitet. Sve če to omogućiti potpunu gasifikaciju na istoku Srbije. To je jedan plan", kaže Bajatović.

foto: Printscreen/RTS

Ako bismo gledali teritorijalno gasifikovano je oko 40 odsto Srbije, a po broju stanovnika 55 odsto, dodaje Bajatović.

"Kad je bila korona, proizvodni lanci su prekinuti i mi teško dolazimo do setova. Trebalo bi da uđemo u projekte takozvanih pametnih brojača. Mislim da ćemo u drugoj polovini februara nastaviti akciju - 780 evra na tri godine u dinarima bez kamate, plaćanje uz račun. Trenutno imamo oko 37.000 zahteva koje nismo u mogućnosti da ispunimo. Najmanje smo očekivali da imamo problem sa nabavkom setova. Srbijagas to može finansijski da podnese. Cena je subvencionisana od strane budžeta, i Srbijgas je nešto uzeo kredita. Dobro je na berzi što pada cena gasa", ukazuje Bajatović.

Ono što su dogovorili predsednici Vučić i Putin se, kaže, besprekorno odvija.

"Ničim nismo ugroženi u snabdevanju. Imam oko 15 odsto niže od one cene koju bismo plaćali na referentnoj holandskj berzi. Imamo dovoljne transportne kapacitete. Sve kompresorske stanice Srbijagasa su u besprekornom stanju. Banatski dvor je pun, u Mađarskoj smo negde na više od 280 miliona metara kubnih. Energetski smo bezbedni, to je najvažnije", napominje Bajatović.

foto: Printscreen/RTS

Bajatović ističe da je naplata veoma dobra.

"Svi razumeju da smo time pomogli i stanovništvu i industriji i konkurentnosti proizvoda koji postoje. Naplata nam je na oko 98 odsto sa čime možemo da budemo zadovoljni. Ne možemo se žaliti na dinamiku plaćanja", ističe Bajatović.

Kada je reč o najavljenim reformama u energetskom sektoru, Bajatović navodi da je osnivač Srbijagasa Vlada Srbije, da nemaju detaljna uputstva, razrađuju se planovi, uključujući i konsultante iz Norveške.

"Mi smo odradili razdvajanje Srbijagasa i transport gasa. Da li će biti potrebne još neke reforme, pretpostavljam da ćemo uskoro znati u kom smeru treba da se to tačno kreće", zaključio je Bajatović.

Kurir.rs/RTS