IMAMO GASA ZA NE DAJ BOŽE! Dušan Bajatović za Kurir TV: Što se nas tiče, ova sezona je zatvorena! OVO JE REKAO O POSKUPLJENJU

Srbija je u zavidnoj poziciji što se tiče količine gasa, do kraja grejne sezone će biti bezbrižno, bez obzira na sukobe i terorističke napade u svetu.

Skladišta se ne remete, a EPS je u stabilnoj poziciji, a čak se pojavio i kao izvoznik energenata.

O stabilnosti energenata do kraja grejne sezone u jutarnjem programu Kurir TV gostovao je Dušan Bajatović, generalni direktor "Srbijagasa".

Bajatović je prvo govorio o potrošnji gasa, ali i skladištenju istog, koje se sigurno neće ni načeti.

- Što se tiče potrošnje gasa i električne energije, sa obzirom da dobar deo stanovništa upravo to koristi, ide odlično. Sada možemo i zvanično da kažemo da je ova grejna sezona zatvorena što se tiče gasa. Mnogo električne energije proizvodimo iz gasa, što je pomoglo kolegama iz EPS-a. Poboljšao se i iskop uglja, videli ste da se EPS u jednom momentu pojavio kao izvoznik, a smatram da je to dobro. To je posledica dobre hidrologije, u tom smislu, stvarno nas je pogledao Bog. Što se tiče skladišta gasa "Banatski dvor", sigurno ga nećemo ni pipnuti do kraja grejne sezone - poručio je Bajatović, pa nastavio:

- Te rezerve gasa ostavljamo za "ne daj Bože" situacije, kao npr. da se dogodi teroristički napad na turskom toku, prema Crvenom moru, kao što je bilo na severnom toku jedan i dva.

Nakon toga, uporedio je situaciju Evrope sa Srbijom, rekavši da smo mi odlično odigrali datu situaciju po pitanju energenata:

- Cenovno je takođe odlična situacija. Obelodanjeno je da će biti 11% veća cena i za građane i za fabrike. Svakako, da je to najjeftinije u Evropi. Realna cena gasa za domaćinstvo će biti oko 40 dinara, shodno vašem distributeru, jer nije "Srbijagas" jedini. To zaista nije mnogo, ova manja potrošnja usled povećanih temperatura je dobro došla i za naše novčanike. Što se tiče potrebe za energentima, Srbija je odlično odigrala i na vreme se pripremila. Evropa je popunila skladišta, jer nije očekivala ovakav razvoj rata u Ukrajini, a to je uradila na račun industrije. Ako popunite na račun industrije, samim tim nema radnih mesta, opada GDP, upadate u recesiju, dolazi do inflacije...

