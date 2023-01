POVRATAK BITKOINA! Sada je zanimljivo vreme za kupovinu, danas porastao iznad 20.000 dolara, prvi put u više od dva meseca

Posle gotovo pola godine niske vrednosti, vodeće kriptovalute su počele da dobijaju na ceni, a bitkoin je prešao 20.000 dolara.

Najveća i najpoznatija kriptovaluta na svetu, bitkoin, porasla je danas 4,6% na 20.853 dolara, dodajući 922 dolara svom prethodnom zatvaranju, prenosi SEEbiz.

Kriptovaluta je porasla za 26,4% u odnosu na godišnju najnižu vrednost od 16.496 dolara od 1. januara.

Ether, novčić povezan s ethereum blockchain mrežom, danas je porastao za 5,91 % na 1536,9 dolara, dodavši 85,90 dolara u odnosu na prethodno zatvaranje, prenosi Investitor.

Dok je tržište tehnički i dalje u medveđem području u poređenju s prošlom nedeljom, raspoloženje ulagača se popravlja. Prema Indeksu straha i pohlepe, specifičnoj kriptometriji koja meri raspoloženje pomoću pet ponderisanih izvora, osećaji ulagača o tržištu dosegli su najviši mesečni nivo.

Cena Bitkoina sada je iznad psihološki važnog nivoa od 21.000 USD i mnogi analitičari i trgovci iznose svoja razmišljanja o tome kuda bi cena BTC-a mogla da krene.

Cointelegraph je istražio neke od ovih perspektiva:

Cena bitkoina još se nije oporavila sa svojih nivoa pre FTX-a, ali je 13. januara dosegla iznad 21.095 USD po prvi put od 8. novembra 2022. Uprkos snazi nedavnog rasta, neki analitičari veruju da cena BTC-a mora da ostane iznad nivoa od 21.000 dolara pre nego što se trenutni bikovski trend može održati.

Prema Glasnodeovoj analizi, "obnovljeni bikovski trend koji je započeo 1. januara doveo je bitkoin na nivo od 18,6 do 18,9 hiljada dolara, ali prelaz na 19 hiljada je neophodan da bi se zatražio novi kanal trgovanja oko 19 do 21 hiljada dolara. Očekuje se otpor oko ovih nivoa jer se bitkoin suočava sa srednjoročnim silaznim trendom. Ako cena ne uspe da probije liniju trenda, očekujemo povratak prema području od 16 do 17 hiljada dolara".

Nedostatak obima trgovanja oko 18.000 USD pokazuje slabost trenutne aktivnosti na lancu i centralizovane razmene (CEX). Čini se da najveće količine i ukupna aktivnost okružuju nivo od 16.000 USD, što sugeriše da je to solidniji donji prag od trenutnog raspona cena. S manjim obimom oko nivoa viših od 21.000 USD, porast Bitkoina mogao bi da bude ograničen na 21.095 USD.

