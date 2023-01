NIKAD TRAŽENIJI! POČETNA PLATA 100.000 PLUS BAKŠIŠ! 8 sati, stalno zaposlenje a radnika ni za lek, oglas o kom priča ceo Beograd

BEOGRAD - Možda deluje lako, ali biti dobar majstor za roštilj je pravo umeće, posebno na Balkanu, poznatom po dobrim ćevapima, pljeskavicama...

Iako se u oglasima često navodi da nije potrebno prethodno iskustvo za ovu poziciju, ono je svakako poželjno. A kako je restorana i objekata sa brzom hranom u Srbiji i Beogradu sve više - tako raste i interesovanje za roštilj-majstore.

Na nekoliko mesta u oglasima nudi se od 90.000 dinara za ovu poziciju, i to uz stalno zaspolenje. Međutim, pažnju je privukao oglas zalepljen na vrata poznatog novobeogradskog restorana: nudi se početna plata od 100.000 dinara.

Od ostalog, ponuđeno je stalno zaposlenje, radno vreme 8 sati i to u dve smene, a druga se završava u 23 sata. Plaćeni su topli obrok, odmor, a radi se šest dana u nedelji. Pa ipak, već sedam dana je ovaj oglas aktuelan, ali još niko se nije zaposlio.

foto: Profimedia

- Pre 7 dana smo postavili oglas i još nismo nikoga zaposlili. Svi bi dobru platu, ali niko ne bi da radi. Šalu na stranu, ima dosta posla, mi zato podrazumevamo da radnik ima i bakšiš i da mu taj dodatni novac ide na zaradu. Naravno da od zalaganja zavisi i njegovo napredovanje, koje je izvesno - ispričao je vlasnik za Telegraf.

Ovako glasi još jedan oglas za posao gde je satnica 330 dinara: Uslovi: timski rad, isplata može na dnevnom ili mesečnom nivou - stvar dogovora, rad u dve smene (09 do 17 i 14 do 22h), obrok u smeni, radi se 5 ili 6 dana nedeljno, poželjno radno iskustvo. Dužnosti: priprema i pečenje mesa.

Shodno ovim brojkama, to znači da za jedan dan na ovom poslu može da se zaradi 2.640 dinara. Takođe, u aktuelnim oglasima plata majstora za roštilj negde ide i do 140.000 dinara, kuvarice mogu da zarade do 110.000, a kuvari koji pripremaju samo hotelski doručak - do 80.000 dinara.

S druge strane, ima i mesta gde roštilj-majstora plaćaju do 50.000 dinara, tako da su razlike u zaradama prilične.

Kurir.rs/Telegraf