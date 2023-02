KALCITNA GORZNICA U SRBIJI - POTENCIJAL ZA PREPOROD ZEMLJE? Simić: Proces iskopavanja mineralnih sirovina može da traje 10 godina

Da li je, posle zlatne groznice, Srbiju zahvatila i kalcitna groznica. Sa vrha države nedavno je stigla poruka da kod Suve planine postoji nalazište kalcita, čistoće kakve nema u svetu, vredne pola milijarde dolara, koje bi mogle da donesu preporod Srbije, a naročito opštine Gadžin han, jedne od najsiromašnijih opština u zemlji.

Kako je nedavno otkriveno još jedno nalazište zlata, Kolika je korist za državu od postojećih nalazišta ruda, razgovarali su voditelji emisije Puls Srbije sa gostom Vladimirom Simićem, profesorom Rudarsko geološkog fakulteta.

Ispričao je kako izgleda eksploatacija rude.

- Istorijski bilo je uvek ležišta zlata u okolini Peka. Ispiranje zlata vršilo se od doba antičkog vremena u ovom podneblju. Veliko ispiranje zlata u celom reonu grade Pek, vršilo se ozbiljno do polovine pršlog veka, a sada su svi nalazi preprani do sad. Najviše ga u Srbiji imamo u rudi bakra u Boru i Majdanpeku - rekao je.

Da bi se zlato našlo, kako je rekao Simić, uzimaju se površinski uzorci po određenoj mreži.

- Gleda se da li ima povišenih sadržaja u površinskim slojevima, pa se kreće sa bušenjem, čime se treba izbušiti od 100-400 bušotina, zavisi koliko je veliko ležište, u onom momentu kad su otvorena - rekao je.

Kada se završe istraživanja, rade se dalje analize.

- Neko od ekonomista to na kraju proceni i da krajnju cenu, očekivanu dobit i profit. Ako to odgovara, odgovara i radi se - rekao je.

Koliko može da traje taj proces, Simić je naglasio da je sam period istraživanja dugotrajan.

- To je put od pronalaska do eksploatacije i sam period istraživanja bude desetak, do petnaestak godina - ispričao je, naglasivši da bi bio srećan da i toliko traje proces istraživanja, jer, kako je ispričao u nastavku to može trajati i duže.

Čoka rakita je interesantna sorta zlata i može doneti meštanima mnogo dobrobiti.

- Tradicionalni rudarski kraj, je Ćelije koje je u istom kompleksu kao i ovo ležište, ali ne znam sve, nemam nikakve druge podatke. - rekao je.

Sve što je vezano za rudarstvo podleže javnim raspravama - naglasio je Simić dopunjujući pitanja voditelja o tome koliko prava državljani Srbije imaju da znaju o iskopavanjima na terenima Srbije.

- Istraživanja rudnih bogatstava u Srbiji su apsolutno bezbedna. Mi već 60 godina imamo striktnu reglativu širenja i eksploatacije mineralnih sirovina. MInistarstvo je u prošlom veku donelo prvi pravilnik o rudama i istraživanjima. Srbija ima vrlo strogu regulativu za kontrolu eksploatacije mineralnih sirovina - ispričao je.

