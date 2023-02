BRZA SAOBRAĆAJNICA SURČIN - NOVI BEOGRAD 31. MARTA! Vesić: Radićemo "baj pas" prema Ulici Jurija Gagarina i petlju Jakovo

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infarstrukture Goran Vesić izjavio je danas da će brza saobraćajnica Surčin - Novi Beograd biti otvorena 31. marta, kako je i predviđeno, i najavio da će se kasnije graditi veza Ulice Jurija Gagarina direktno ka auto-putu “Miloš Veliki”, kao i petlja Jakovo, kod Surčina.

“Očekuje nas otvaranje brze saobraćajnice Surčin - Novi Beograd, 31. marta, nakon čega će građani tog dela grada direktno moći da izađu na auto-put ‘Miloš Veliki’, umesto da idu putem Beograd – Šid, čime će se taj pravac rasteretiti. Kasnije ćemo napraviti ‘baj pas’, prema Ulici Jurija Gagarina, pa će se i iz te ulice ići direktno na ‘Miloša Velikog’. Radimo i projektovanje petlje Jakovo, koja će omogućiti za 20.000-30.000 žitelja tog dela da mogu direktno na auto-put, a koju je predsednik Vučić obećao građanima kada je nedavno obilazio radove”, rekao je Vesić za TV Prvu.

Ministar je rekao i da će kraja marta biti zavšren prvi deo Moravskog koridora od Pojata do Makrešana, dužine oko 20 kilometara, a u septembru i do Koševa, tako da će Kruševac biti priključen na auto-put.

foto: Kurir

Podsetio je da će do 1. juna biti završena obilaznica oko Beograda, do Bubanj potoka, pa će sav tranzitni saobraćaj biti izmešten sa mosta “Gazela”. Dodao je da CIP već projektuje preostali deo obilaznice, od Bubanj potoka do Pančeva, dužine 31 kilometar, sa velikim drumsko-železničkim mostom kod Vinče.

“Onda će i drumska i železnička obilaznica biti potpuna, što će biti veliko rasterećenje”, rekao je Vesić.

Ministar je napomenuo da se u septembru očekuje otvaranje deonice brze saobraćajnice Ruma – Šabac, prve na trasi Ruma – Šabac – Loznica, a do kraja godine i deonica Sremska rača – Kuzmin, kao deo auto-puta Beograd – Sarajevo.

Dodao je da Republika Srpska gradi put do Bijeljine, pa će po završetku Semberija biti spojena sa Beogradom, a kasnije će se nastaviti put kroz BiH, do Sarajeva.

“Biće završena i deonica Preljina – Požega. Sastajem se jednom nedeljno sa izvođačima, i obećali su i predsedniku Vučiću javno da će to biti završeno do kraja godine, a onda ćemo moći da nastavimo do Požege da gradimo dva auto-puta, ka Kotromanu, Višegradu i RS, i drugi ka Dugoj poljani i mestu Boljari odnoso ka Crnoj Gori”, rekao je Vesić.

Naveo je da sredinom godine sledi potpisivanje ugovora za brzu saobraćajnicu Bački breg – Nakovo, od mađarske do rumunske granice, što će biti najbrža veza Rumunije prema Beču i EU, a Vojvodini će omogućiti nove investicije i razvoj.

Ministar je podsetio da je predsednik najavio da će naredne godine biti potpisan ugovor, kako bi naredne počela izgradnja auto-puta Beograd – Zrenjanin – Novi Sad.

“To će rasteretiti Banat, i omogućiti žiteljima tog dela Vojvodine bržu vezu i sa Beogradom i sa Novim Sadom”, rekao je Vesić.

Kurir.rs/Pink