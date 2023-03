JELENA SE ŠIŠA SAMA, MILOŠ TRENIRA KOD KUĆE: Na ovim stvarima građani rešili da uštede, vode detaljnu računicu

Konstantan rast cena u svim životnim segmentima i nepovoljna ekonomska predviđanja primorali su mnoge građane na ekonomičnije trošenje kućnog bužeta. Kako bi nadomestili deo koji je inflacija "pojela" krenuli su da se odriču nepotrebnih troškova.

Neki su sa platnog spiska izbacili frizere i kozmetičare, drugi kafiće i restorane, fitnes klubove...

Zbog nestabilne ekonomske situacije stručnjaci konstantno upozoravaju koliko je u ovom trenutku važno štedeti i ograničiti trošenje. Ipak, kako uštedeti ako od plate posle plaćanja svih troškova ne ostane ništa?! Zato su mnogi rešili da ih smanje, napravili računicu i odrekli se svega što nije neophodno.

Jelena iz Beograda kaže da se već godinama frizirala u salonu. Shvativši da joj mesečno na ove usluge ode 5.000 dinara, rešila je da se toga odrekne i da bude sam svoj majstor.

- Imajući u vidu da je sve poskupelo, meni od plate ništa ne ostane, još mi i zafali. Stavila sam sve trškove na papir i rešila da odstranim sve nepotrebne troškove. Prestala sam da se farbam kod frizera, što mi je bio mesečni trošak od 5.000 dinara. Odrekla sam se i sređivanja noktiju u salonu, i na tome mi je mesečno ušteda od 2.000 dinara, a i totalno sam otpisala odlazak u kafiće i restorane - kaže sagovornica.

Miloš koji živi i radi u blizinu centra prestonice, kaže da je zbog viskoh rashoda morao da saseče sve visoke troškove koji nisu bili neophodni. Tako je je kaže shvatio da mu na frizera na mesečnom nivou ode suma sa kojom bi mogao da pokrije troškove hrane za nedelju dana, te je odlučio da se sam frizira. A kako je i fitnes članarina postala veliki izdatak, rešio je i toga da se odrekne.

- Šišam se na 10 dana, a samo jedna poseta frizeru me košta 1.500 dinara. To mi je skoro 5.000 dinara, a sa tim mogu da kupim hranu za nedelju dana. Shvatio sam da mi je jeftinije da kupim mašinicu i sam sredim frizuru. Pored toga fitnes članarina mi je 5.800 dinara na mesečnom nivou. Iako treniram godinama, shvatio sam da većinu tih vežbi mogu da radim i kući, i tu aktivnost zamenim trčanjem u prirodi, i to potpuno besplatno - kaže sugrađanin.

Taksi i sopstveni automobil samo ako mora

Kako je u jeku cena poskupeo i benzin ali taksi usluge, građani su postali oprezniji korešćenjem taksi usluga pa čak i sopstvenog vozila, bar oni sa kojim smo razgovarali. Preračunavajući koliko zapravo od plate ode na vozanje u privatnom vozilu, neki su shvatili da im se to više uopšte ne isplati.

- Kako mi je radno mesto dosta udaljeno od kuće i nemam direktnu linije najlakše mi je bilo da idem kolima. Međutim kako to više nije 7.000 mesečno, već preko 10.000 parkirala sam kola i idem gradskim prevozom. Jeste da mi treba duplo više vremena ali finansijski ne mogu da podnesem - kaže jedna naša sugrađanka.

Oni koji su se vozali taksijem, sada im je ipak draži gradski prevoz.

- Povremeno sam znao da odem na posao taksijem, ili da se vratim s posla, recimo kad je loše vreme. Kako mi je samo u jednom pravcu 2.000. I to se u toku meseca skupi, pogotov sada dok je zimsko vreme. Kad sve izračunam, pa sigurno na to dam 10.000 dinara, što mi više ne pada na pamet. Idem gradskim prevozom, pa da je ne znam kakvo vreme - iskren je naš sugrađanin.

Na sitnicama se mnogo uštedi

Osim što su mnogi prvu uštedu videli na uslugama koje im zapravo i nisu toliko neophodne, građani svakodnevno prave matematičke računice i na svakodnevnim troškovima koji iz novčanika izvlače pozamašnu sumu.

Zbog toga su neki jutarnju kafu za poneti iz kafića, zamenili onom koju sami kući spreme, što je ušteda samo po jednoj dozi 250 dinara. Imajući u vidu da ni brza hrana više nije najeftiniji obrok, a posebno ona sa kuvanim jelima, mnogima je postalo jasno da se spremanje i obroka ali i napitaka kod kuće ipak najviše isplati.

