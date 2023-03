APARTMAN ZA ČETVORO 30 EVRA, A HOTEL 4* SA BAZENOM I PLAŽOM 1.200 ZA 10 DANA: Zato turisti iz Srbije već pikiraju ovu destinaciju

BEOGRAD - Letovanje u Albaniji poslednjih godina veoma je traženo među turistima iz Srbije, ali i zemalja regiona - Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, kao i Hrvatske i Slovenije.

Tokom 2022. godine Albaniju je posetilo više od sedam i po miliona stranih turista, što je povećanje od više od 30 odsto u odnosu na prethodnu, 2021. godinu.

Broj turista iz Srbije koji na odmor odlaze u Albaniju iz godine u godinu raste, a zvanična brojka od skoro pola miliona srpskih turista u periodu od 2020. do 2022. godine prema oceni hotelijera i zvaničnika Albanije je zasigurno i veća, kako su granične kontrole unutar regiona Zapadnog Balkana poslednjih godina pojednostavljene.

foto: Youtube Printscreen

Interesovanje građana Srbije za letovanje u Albaniji ove godine veće je za oko 20 odsto u odnosu na prethodnu godinu, pokazuju podaci platforme za rezervacije smeštaja Albanija.rs. Prednost letovanja u Albaniji i ove godine će biti cene koje su od 20 do 40 odsto niže u odnosu na letovališta Grčke, Crne Gore ili Hrvatske, kao tradicionalno popularnih destinacija za srpske turiste, ali i jednostavnost dolaska i bogata ponuda letovališta širom zemlje.

Kada su u pitanju cene smeštaja i letovanja u Albaniji, gosti ove godine mogu očekivati cene više u odnosu na prethodnu sezonu za oko 10 odsto. U Draču, kao jednom od najtraženijih gradova za odmor i letovalištu Albanije koje je najbliže Srbiji, cene apartmanskog smeštaja za četvoročlanu porodicu kreću se od 30 do 60 evra po danu, dok su cene usluge noćenja sa doručkom od 40 do 70 evra za dve osobe, u zavisnosti od perioda letnje sezone, prenosi Mondo.

Ipak, turisti najčešće traže uslugu all inclusive i to u hotelima koji u ponudi imaju bazen i sopstvenu plažu. Za ovaj vid letovanja neophodno je izdvojiti od 50 do 90 evra po osobi po danu, u zavisnosti kategorije i ponude hotela.

U proseku, smeštaj za desetodnevno letovanje u Draču za porodicu sa dvoje dece košta oko oko 1.500€ u hotelu sa 4 zvezdice, odnosno oko 2.000€ u hotelu sa 5 zvezdica.

foto: Youtube Printscreen

Sa druge strane, veliki broj turista iz Srbije za odmor bira i Jonsko more - letovališta Sarandu, Ksamil ili Valonu. Regija Jonskog mora je po tipu ponude nešto drugačija u odnosu na jadransku regiju, te gosti na jugu Albanije najčešće biraju hotelski smeštaj sa uslugom doručka ili polupansiona, ređe uslugu all inclusive.

Cene apartmanskog smeštaja na jugu Albanije u centralnom delu sezone kreću se od 40 do 60 evra po danu za dvosobni apartman nedaleko od plaže, dok cene hotelskog smeštaja variraju u zavisnosi od sadržaja i udaljenosti hotela od plaže.

Primera radi, hotelski smeštaj za dve osobe u hotelu na par minuta od plaže u Sarandi košta od 40 do 60 evra po danu, dok je cena hotela na samoj obali za nijansu viša i kreće se od 50 do 70 evra po danu za uslugu sa uključenim doručkom.

Prosečna cena smeštaja za desetodnevno letovanje za porodicu sa dvoje dece u Sarandi iznosi između 700 i 800 evra za smeštaj sa uključenim doručkom u hotelu nedaleko od plaže, dok je cena hotela na samoj plaži ili sa bazenom u ponudi viša i kreće se od 800 do 1200€ za desetodnevni boravak.

Putnici iz Srbije koji do sada nisu imali prilike da posete letovališta Albanije treba da znaju da je za putovanje iz gradova Srbije u proseku potrebno oko 7 sati za odlazak do Drača, odnosno 10 do 11 sati za putovanje do samog juga Albanije - Sarande, Ksamila i drugih letovališta.

Najčešća ruta koju putnici iz Srbije biraju jeste preko KiM, najpre zbog brzine i jednostavnosti putovanja. Treba znati da je najveći deo rute do mora magistralni ili autoput, kao i da se na KiM putarine ne naplaćuju, dok je iznos putarine za vožnju kroz Albaniju svega pet evra.

Za putovanje u Albaniju za državljane Srbije dovoljna je lična karta za odrasla lica, dok je za decu neophodan važeći pasoš.

Kurir.rs/Mondo/Albanija.rs