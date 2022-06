SVI SE PITAJU KAKO Gospođa na mrežama objasnila Milovanu kako letuje u Grčkoj za 10€ dnevno! Novosađanka kaže ja bih mogla i sa 5!

BEOGRAD - To je bio odgovor na pitanje jednog mladića - da li je 10 evra dnevno po osobi, dovoljno da se pregura dan na plaži?

"Koliko novca je potrebno za jedan dan letovanja u Grčkoj", glasi pitanje koje od sinoć broji na stotine komentara u nekoliko grčkih grupa na Fejsbuku.

Naime, jedan muškarac iz Užica, pitao je korisnike Fejsbuka iz Srbije, da li je deset evra dnevno po osobi, dovoljno da se pregura dan na plaži.

"Da li je moguće u nekom od grčkih letovališta izgurati dan sa 10 evra po osobi? Bez smeštaja, mislim na hranu, kupanje i obilazak ponečega? Molim za iskustva...", napisao je muškarac po imenu Milovan unutar grupe "Grčka uživo", nakon čega su u kometarima počeli da se ređaju odgovori.

Iako se posle Milovanove objave očekivalo da će ga napasti u komentarima po principu "što ideš na more, ako nemaš para", kao što je to bio slučaj mnogo puta do sada, situacija je bila sasvim drugačija. Javio se veliki broj državljana Srbije, koji su mu objasnili da je sa tim budžetom sasvim realno provesti dan na plaži.

"Može, naravno. Kažete po osobi, što znači da bi, recimo, četvoročlana porodica ili grupa imala na raspolaganju 40 evra dnevno. U praksi to znači da biste nekad potrošili 20, nekad 50e dnevno (ne treba vam ulje, med ili pirinač svaki dan). Ne biste mogli da se hranite samo u restoranima, morali biste sami da spremate hranu uglavnom", glasio je prvi komentar, piše Blic.

Još praktičniji savet, došao je od strane jedne Požarevljanke, koja je dala konkretan primer kako provesti dan na plaži za 10 evra.

"Ako skuvaš kesicu supe, ispržiš za ručak krompir ili papriku ili bilo koje povrće za doručak, pašteta, kifla i čaj, večera giros, suvlaki ili pljeskavica može 10 evra dovoljno. Ležaljke ne i obilazak teško. Samo mašta može svašta, što se hrane tiče", napisala je ona.

Da je sve na čoveku i njegovoj prilagodljivosti i ekonomičnosti, navela je još jedna korisnica.

"Naravno da može. Sve zavisi od Vaših afiniteta i apetita. Jako me nerviraju ljudi koji se po svaku cenu na moru moraju napijati i prežderavati, kao da sutra ne postoji. Garant postoji naziv i za taj poremećaj", kratko je napisala ona.

Za razliku od Milovana, jedna Novosađanka je napisala da bi ona možda mogla da prođe i sa manje od pet evra dnevno, samo ako bi uspela sama da ode na more.

"Kad bih bar jednom u životu otišla sama na more, mislim da ne bih uspela da potrošim ni 5 EUR dnevno i to uz veliki trud da se setim na šta bih mogla potrošiti jer, osim domaće kafe koju ne volim da pijem u restoranima, jednog girosa ili suvlakija dnevno, kantice Merende i lubenice na svaka tri dana i sira i paradajza u smeštaju, retko koja dodatna kupovina bi mi bila zanimljiva jer po ceo dan, a možda i noć bih plivala u moru", navela je.

Kako da se provede na moru, a da se ne potroši puno para, svoje mišljenje je dala i sledeća članica grupe.

"Naravno da može, malo se ponese od kuće, napuni se frižider, malo kupujete po marketima, po neki dan na ležaljke, ne svaki, po neki dan giros, sladoled može svaki dan, dovoljno je ako znate da uživate u moru, suncu, pa i u ladovini. U koliko vas je više kao što je u mojoj porodici, nas petoro u proseku je dovoljno po 10 evra to jest 50 evra dnevno je sasvim dovoljno", napisala je ona.

Konkretniji primer kako da što jeftinije prođete na moru, dala je korisnica koja je navela da za tu sumu, može lepo da se provede na moru i to uz par trikova, odnosno, kupovini gotovo svega u marketu, a sve na uštrb trošenja novca u tavernama.

"Opustite se i uživajte! Meni je leti dovoljna šopska salata i hleb, a to je zdravo i jeftino. Ima pečenih pilića za 5,6 e. Od kuće ponesite suhomesnato to je tamo skuplje, keks i nudle supe koje kod nas imate za 20 do 25 din. Imate i tamo po pijacama i prodavnicama, slične cene. Autobusima obilazite okolinu, to su izleti. Odvojte 20-tak evra, za neko ekstra uživanje, recimo neko krstarenje. Ne morate na ležaljke, mnogi ih ne koriste. Mnogi se hrane u apartmanima. Znam da neki ljudi kupuju sladolede u kutijama u samoposlugama, da ne bi plaćali skuplje na komad ili kornet. Svako letuje kako može i hoće. Dobro je promeniti okolinu i otvoriti nove horizonte. Nije sve u ležaljci i taverni. Popite pivo ili vino na terasi dok sunce zalazi. Prošetajte pored mora uz zvuk talasa. Bacajte kamenčiće u more, pronadjite školjku, pročitajte knjigu, nahranite dušu... Pustite primitivce i malograđane, mnogi od njih samo ovde na fejsu se razmeću ležaljkama.... Jer nemaju bolje i ne znaju za više, ako do sad nisu spoznali, neće nikada. Samo neka vam je duša čista, osmeh na licu, sa pravom osobom u dobrom društvu, uživajte", glasio je njen stav.

Ono što je ipak sve interesovalo, jeste koliko je ova suma realna kada se letuje sa decom. U konkretnom primeru, član grupe iz Srbije, opisao je kako je njega, suprugu i troje dece, letovanje deset dana, izašlo nešto više od 350 evra, dok su njegovi prijatelji sa kojima je bio na letovanju, sa svoje dvoje dece, potrošili za deset dana ukupno 190 evra.

"Pre par godina smo bili u Nei poriju, moja porodica broji 5 članova, dvoje odraslih i troje dece, nismo mnogo poneli od kuće, poneli smo nešto malo čisto da imamo za doručak, bili smo 10 dana, nismo koristili ležaljke, nismo pili kafu po kafićima, Picu, giros, sladoled, svaki dan krofne smo kupovali u pekari veće su i tri puta jeftinije nego na plaži, bili smo par puta u luna parku, deca su bila par pura na onim vodenim parkovima, par puta pedaline, vozili one porodične biciklove...

Kupili po neku majicu, papuče, šorts, loptu na popust. Potrošili 20 evra na one hvataljke da izvučemo sat i naravno ga nismo izvukli i još svašta nešto, nismo bili ni žedni ni gladni, potrošili smo nešto više od 350 evra, naravno da smo poneli mnogo više, višak smo iskoristili kad smo se vratili za Srbiju. Naša sredstva su skromna, nismo štedeli ali nismo se ni raspali. Sa nama su bili naši prijatelji porodica dvoje odraslih i dvoje dece, oni su poneli skoro sve od kuće što se moglo poneti, oni su što se tiče finansija mnogo iznad nas. Smeštaj su našli jeftiniji, i potrošili za 10 dana svega 190 evra, a mogli su potrošiti 5000 evra da ne osete. Tako da nije do Grčke, do čoveka je. Inače mi trošimo u proseku 50 evra po danu, gde god da smo na letovanju, nešto manji prosek je bio u Neumu pošto je tamo hrana stvarno jeftina", napisao je Željko.

Da se balans isplati i da je ekonomičan, svedoče i reči jedne Marije, koja je navela kako ona uspeva da na moru izbalansira sa deset evra dnevno.

"Može, čak i manje po osobi od 10 evra ako se ne troši neracionalno. Sa tim novcem možete da priuštite ručak ili večeru i normalno sladoled, krofnu. Ja uvek u kuhinji imam hranu, ponesem suhomesnato, pire, supe, špagete, isprži se neko meso ono je i jeftinije nego kod nas, uvek nekp voće, puding i ok je. Koje god letovalište da izaberete cene su skoro pa iste. Opušteno, na letovanju smo zbog mora i peska, ja ležaljke ne koristim, volim pesak i tu je ušteda. Više volim da letujem svake godine nego svake četvrte", napisala je ona.

Ležaljke su, čini se, mnogima bile stavka koja je nepotrebna, o čemu svedoči i mišljenje sledečeg člana grupe "Grčka info".

"Može naravno. Ne ideš na ležaljke, peškir i svoj suncobran, napravi sendvič ili neku drugu hranu poneseš na plažu. Ne ideš na izlete, odabereš jedan izlet. Ne jedeš često giros i ne ideš u restorane. Ja uglovnom idem zbog mora i kupanja i uživanja, a ne da bi išla po prodavnicama restoranima i izletima", navela je ona.

Prema rečima penzionerke iz Srbije, ona zajedno sa prijateljicom prvog dana letovanja stavi novac u zajednički novčanik, i do kraja letovanja ne potroši više od sume odvojene za 11 dana i to tako već deset godina.

"Naravno da je moguće, ja i prijateljica stavimo u zajednicki novčanik po 10 evra i bude nam dovoljno za 11 dana. Kafu pijemo u apartmanu, hleb ne jedemo, sokove i druga pića ne pijemo, kupujemo kiselo mleko, povrće i voće, a suhomesnate proizvode nosimo od kuće i sa time skuvamo nešto na brzinu. Deset godina uvek tako i nikad nismo za neverovati potrošili više. Ali, nas dve smo penzionerke. a mladi naravno imaju veće prohteve.", napisala je ona.

