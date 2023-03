UKIDANJE KONVERZIJE OSLOBAĐA 15 MILIONA KVADRATA ZA GRADNJU! Stručnjak objašnjava sve koristi od izmene zakona za budžet države

Nacrtom izmena Zakona o planiranju i izgradnji van snage se stavlja Zakon o konverziji prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, što će omogućiti otključavanje više od 5.000 lokacija na kojima može biti izgrađeno preko 15 miliona kvadrata, od čega će država znatno prihodovati!

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Miloš Živković objašnjava za Kurir da je ukidanje konverzije u ekonomskom smislu koristan potez, te da će država prihodovati znatno veću količinu novca od izgradnje objekata na lokacijama na kojima se nije gradilo jer je investitorima bilo skupo da plate konverziju nego što bi prihodovala od naknade za konverziju zemljištu na tim lokacijama.

- Smisao ovih zakonskih izmena koji se tiču konverzije, odnosno ukidanja obaveze plaćanja naknade za pojedine imaoce prava korišćenja na građevinskom zemljištu, jeste otključavanje tih lokacija za buduće investicije. Vrlo je značajan broj takvih lokacija koje su u različitim fazama, neke imaju spremne investicije i čeka se da se ukine naknada. Osnovni problem sa konverzijom uz naknadu bio je to što ona nije dala očekivane veće prihode državi, a istovremeno je zaključavala te lokacije, čineći investicije u njih nerentabilnim, odnosno preskupim - naveo je Živković.

Sagovornik Kurira navodi da će ukidanje konverzije doneti državi veće prihode od onih koje je mogla da ostvari od konverzije.

- Ono što može da bude problematično jeste činjenica da se ne može isključiti da će u nekom pojedinačnom slučaju ukidanje naknade dovesti do toga da neko konkretno fizičko ili pravno lice po povoljnoj ceni stekne svojinu na građevinskom zemljištu. Medutim, proteklih 14 godina blokade tih lokacija su dovoljna "sankcija" za takve slučajeve, pogotovo imajući u vidu da je ista "sankcija" pogađala i one koji su platili više nego fer cenu prilikom sticanja prava korišćenja - istakao je Živković.

On je, kako kaže, potpuno siguran da će ekonomski efekti ukidanja te naknade za privredu Srbije biti vrlo pozitivni.

Iskustvo investitora u praksi

Konverzija blokirala proširenje fabrike Među investitorima koji su zbog konverzije imali određenih smetnji u poslovanju je i kompanija "Filip Moris". Direktor korporativnih poslova za jugoistočnu Evropu te kompanije Ivan Miletić za Kurir kaže da su dosadašnja zakonska rešenja iz oblasti konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, kao i planiranja i izgradnje objekata bila solidna, ali da je u primeni dolazilo do nedoumica usled kojih su lokalne samouprave različito tumačile određene zakonske odredbe.

- Sama procedura konverzije prava bez naknade je bila nedovoljno precizna, što je dovodilo do toga da je u praksi bilo nemoguće ostvariti zakonom zagarantovana prava. U slučaju kompanije "Filip Moris", koja je dosad u svoje poslovanje u Srbiji uložila blizu milijardu evra, to je dovelo do situacije u kojoj nije bilo moguće izvršiti konverziju i obezbediti građevinske dozvole, neophodne za proširenje i podizanje kapaciteta fabrike u okviru samog kompleksa u Nišu. Uprkos tome, mi smo iz godine u godinu postizali rekorde u proizvodnji i izvozu, ali kako bismo nastavili da rastemo i sprovodimo ambiciozne planove koje imamo za fabriku, potrebno je da se zakonske odredbe iz ove oblasti što pre i što preciznije urede - kaže Miletić.