NI MIRISA, NI UKUSA, A CENA PAPRENA! Jagode su već na tezgama, one iz uvoza, domaće stižu za koji dan, a evo koliko će koštati

Prve domaće jagode očekuju se već za koji dan, dok se, zasada, na pijacama prodaju one iz Grčke, Turske i Albanije. Rana jagoda nam je prvo stigla iz Španije, a onda se uvoz preselio na druge mediteranske zemlje.

Kilogram je proteklog vikenda koštao i do 800 dinara. Ovih dana cena je "pala", pa se kreće od 250 do 500 dinara za kilogram. Uvozne jagode i dalje se, uglavnom, prodaju u korpicama, po 500 do 600 grama.

Na pijacama ponuda plodova iz Grčke, Turske i Albanije. Korpica i do 500 dinara.

Domaće jagode pristižu početkom sledećeg meseca i one su iz plastenika. Sa otvorenog se mogu očekivati tek posle 6. maja, objašnjava proizvođač jagoda iz okoline Beograda.

- Što se tiče uvoznih jagoda sada nam dolaze iz bližih zemalja, a čim počnu naše, uvoz opada - ispričao nam je jagodar.

foto: Kurir/T.Ilić

- Drastična je razlika u ukusu, kada poredimo domaće i uvozne. Radi se o plastenicima koji se dogrevaju, često se beru u ne baš potpunoj zrelosti. Ali, u nedostatku drugih, one prolaze na tržištu i imaju dobru cenu. Sada su negde od 400 do 500 dinara pola kilograma. Kada budu stigle domaće očekujemo da će one koštati između 600 i 700, a na kraju će cena pasti na nekih 300 dinara za kilogram.

Prošle godine, jagode su imale lošu cenu, pa su se zbog toga smanjile i površine pod njima. Proizvodnja je neisplativa, najviše što ima mnogo ručnog rada. Inače, jagode se najviše uzgajaju u opštini Šabac. Ipak, mačvanska oblast nije na prvom mestu, već rasinska.

Neki podaci pokazuju da je pod jagodama bio 1.801 hektar. Samo jedna petina je bila u severnom delu, a čak četiri petine u južnom delu. Region Šumadije i zapadne Srbije (1.026ha) učestvovao je sa 57 odsto u ukupnoj površini, a južna i istočna Srbija je imala veću površinu pod jagodama od Vojvodine.

Posmatrano po opštinama, Šabac je prvi sa 292 hektara ispred Varvarina (184), Kruševca (160), Grocke (130) i Leskovca (122). Jagodarima veliki problem zadaje i nedostatak radne snage. Berba jagoda nije nimalo laka, a sve je teže naći berače, čak i kada su dnevnice dobre. Očekuje se da će dnevnice biti oko 3.000 dinara.

Najviše izvozimo u Rusiju i Nemačku

Sveža jagoda najviše se izvozila na tržište Rusije, a smrznuta u Nemačku i Francusku. Smrznutu kupinu prodajemo Nemcima, Amerikancima, Belgijancima, Poljacima, Britancima, Francuzima i Holanđanima.

Zaleđenu borovnicu plasiramo u Holandiju i Nemačku. Malinu smrznutu u Nemačku i Francusku, a nešto manje količine u Belgiju, Kanadu, SAD, Švedsku...

Dobro snabdeveni

Pijace su dobro snabdevene jagodama, uvezenim iz Grčke, koje prodavci nude uglavnom po ceni od 200 dinara za pakovanje od pola kilograma. Po želji kupaca može i "na merenje", po cenama od 400 do 500 dinara za kilogram.

U piljarama i prodavnicama jagode koštaju od 640 do 680 dinara za kilogram, ali ih skoro svi prodaju u polukilogramskim "paketićima" po cenama od 320 do 340 dinara.

Kurir.rs/Novosti