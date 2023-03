LEPO VREME, SVEŽE VOĆE I POVRĆE I, NARAVNO, GUŽVE! Šta Beograđani najviše kupuju na zelenoj pijaci, OVO JE KOMPLETAN SPISAK CENA

Lepo vreme, sveže voće i povrće razlog su gužve koja je bila na Zemunskoj pijaci, a visoke cene ne sprečavaju sugrađane da kupuju na svojim omiljenim tezgama.

Na ovoj zelenoj pijaci najviše se kupuju zelena salata, rotkvice i kupus, a cena im se kreće od 60 do 80 dinara.

Raznovrsna ponuda luka, a još raznovrsnije i cene. Za kilogram crnog luka na pojedinim tezgama u Zemunu potrebno je izdvojiti i do 300 dinara. Kupuje se i krompir koji ovde košta od 70 do 120 dinara. Traže se i svež spanać, praziluk, rukola, krastavac, a cena ovih namernica kreće se od 100 do 350 dinara. Kilogram sveže šargarepe na Zemunskoj pijaci košta 120 dinara.

foto: Kurir/M.S.

Iako paradajza na tezgama ima preko cele godine, porasla mu je prodaja ovog meseca. Za kilogram ovog crvenog povrća potrebno je izdvojiti 400 dinara, a ista cena je i čeri paradajz. Od povrća najskuplje su sveže crvene paprike koje koštaju oko 600 dinara, dok je cena patlidžana ista već mesecima i košta 400 dinara.

Cene povrća: PRAZILUK 100

CRNI LUK 300

PARADAJZ 400

KROMPIR 70-120

ROTKVICE 60-80

Sveže voće krasi tezge na pijaci u Zemunu. Najviše se kupuju crvene, krupne jagode, a za pola kilograma ovog voća potrebno je izdvojiti i do 400 dinara. Beograđani i dalje kupuju mandarine, banane, kivi, limun, a cena im je "stabilna" već mesecima i kreće se od 130 do 250 dinara.

foto: RTV Mag printscreen

Crvene, žute, kisele, slatke jabuke mogu se naći na pijaci u Zemunu. Cena ovog voća se kreće od 70 do 200 dinara. Sveže pečurke našle su svoje mesto na tezgama, izbor je veliki, a cene šarene. Za kilogram sveže namernice potrebno je izdvojiti i do 1.000 dinara.

