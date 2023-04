KRAJ JEDNE ERE EPS: Usvojen novi statut po kome Elektroprivreda Srbije postaje akcionarsko društvo u 100 odsto vlasništvu države

Nakon što je Ministarstvo rudarstva i energetike uradilo određene korekcije u tekstu Statuta EPS, Nadzorni odbor ove kompanije usvojio je danas ovaj dokument za koji je glasalo troje članova, dok je jedan bio suzdržan, saopštilo je ovo ministarstvo.

Na taj način je završena era poslovanja kao javnog preduzeća i otpočela nova i to u statusu Akcionarskog društva zatvorenog tipa u 100 odsto vlasništvu države Srbije.

Tako su nakon dvodnevne neizvesnosti i dodatnih pregovora sa sindikatima otklonjene prepreke zbog kojih juče nije bilo glasanja o ovom dokumentu iako je pre sednice resorno ministarstvo uvažilo zahtev da zaposleni u NO imaju svog predstavnika.

To nije bilo dovoljno za deo Sindikata radnika EPS-a pa je nakon novih konsultacija Ministarstvo energetike našlo kompromisno rešenje vezano za delatnost preduzeća, koja ne bi bila u suprotnosti sa Zakonom o privrednim društvima i to novom odredbom u Statutu. Naime, u prvobitnom zahtevu traženo je zadržavanje trgovine električnom energijom kao pretežne delatnosti, a ne proizvodnja, kako je u predlogu Statuta i to mimoilaženje je prevaziđeno.

- Kad je u pitanju zahtev da pretežna delatnost EPS-a mora uz proizvodnju električne energije obuhvatiti i trgovinu električnom energijom, uključujući i snabdevanje, ukazujemo najpre da je ovo pozitivna promena dela sindikata EPS-a imajući u vidu da se prvobitno zahtevalo zadržavanje trgovine električnom energijom kao pretežne delatnosti, a da proizvodnja električne energije bude navedena u ostalim delatnostima. Ovaj zahtev, na način na koji je formulisan, ne može da se prihvati jer je Zakonom o privrednim društvima propisano da društvo ima jednu pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom - navodi se.

- Kako bi se izašlo u susret zahtevu sindikata, dodat je deo u predlogu statuta kojim se naglašava da pored pretežne i ostalih delatnosti, Društvo obavlja i delatnost trgovina električnom energijom (koja obuhvata snabdevanje električnom energijom i snabdevanje na veliko koje društvo obavlja u skladu sa tržišnim principima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika). Podsećamo da ni u jednom predlogu Statuta trgovina električnom energijom nije bila isključena iz delokruga delatnosti koje bi EPS obavljao - obrazložilo je ministarstvo.

Pored toga, u prelaznim i završnim odredbama statuta, dodat je i novi stav kojim se uređuje da društvo nastavlja da obavlja javno snabdevanje električnom energijom u skladu sa izdatom licencom Agencije za energetiku Republike Srbije iz 2016. godine i zakonom kojim se uređuje energetika. Ono što nije moglo da nađe mesto u Statutu vezano je za zahtev da snabdevanje građana i malih kupaca električnom energijom ostane delatnost od opšteg interesa.

Razlog za odbijanja ovog sindikalnog predloga krije se u činjenici što je još Zakonom o energetici iz 2014. godine ovakav status izbrisan kako bi naši propisi bili usaglašeni sa onim u EU. Sve u svemu, novi Statut je usvojen i EPS je postao akcionarsko društvo, i to devet godina nakon što je Vlade Srbije donela zaključak o njegovoj promeni pravne forme.

Ona druga, važnija tek sledi, a to je da umesto partijskog upravljanja preuzme profesionalni kadar koji bi posrnuli EPS podigao na noge i vratio na put stare slave odnosno staru slavu efikasnijeg poslovanja i učiniti EPS regionalnim energetskim gigantom, što je krajnji cilj Vlade RS kojem se teži predloženom transformacijom i prelaskom iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo zatvorenog tipa,100% u vlasništvu države.

Kurir.rs/Telegraf