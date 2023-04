OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko će narednih 7 dana koštati dizel i benzin

do sledećeg petka

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je danas nove cene goriva i one će važiti do narednog petka.

Kako je objavljeno, litar evrodizela će do narednog petka na pumpama koštati maksimalno 186 dinara za litar, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 180 dinara za litar.

Nove cene se objavljuju svakog petka do 15 časova.

Podsetimo, prethodno je litar evrodizela koštao maksimalno 185 dinara za litar, dok je benzin evropremijum BMB 95 koštao najviše 178 dinara za litar.

Inače, Dejvid Džejms, stručnjak za gorivo i potrošnju, koji tvrdi da će vas pokušaj da izvučete poslednje kapi goriva iz benzinskog creva često koštati više novca.

"Pumpe su u stanju da detektuju pritisak vazduha i zaustaviće se kada osete da je rezervoar pun i sve preko toga je štetno", dodao je.

"Svaka kap goriva nakon te tačke će verovatno završiti na zemlji, tako da će vas tih nekoliko dodatnih klikova punjača dodatno koštati", rekao je on.

Zatim je savetovao da prvo napunite automobil u hladnijim danima ili ranim satima, kako biste dobili više goriva.

"Gorivo se širi u toplijem vremenu, tako će manje stati u vaš rezervoar", objasnio je on i dodao da nikako ne dopustite da vam rezervoar bude prazan jer ako "presuši", to će to verovatno izazvati veće i dodatne troškove zbog kvara motora.

(Kurir.rs)