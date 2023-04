PENZIONERI, STIŽE JOŠ JEDNA POVIŠICA: Evo kolika će vam biti penzija sa najnovijim najavljenim povećanjem! DETALJNA RAČUNICA

Prosečna penzija u Srbiji do kraja godine biće veća za najmanje 4.500, a najviše 5.700 dinara. Iznos na čeku zavisiće od toga da li će najavljena povišica biti 12 ili maksimalno 15 odsto, kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

To znači da će prosečno mesečno primanje seniora umesto februarskih 37.813 iznositi 42.349, odnosno u najboljem slučaju 43.483 dinara.

U Srbiji živi veliki broj korisnika penzije čiji su čekovi do 10.000 i takvih je 70.400. Oni će dobiti do kraja 2023. oko 1.500 dinara više na mesečnom nivou, dok će kućni budžet za oko 230.000 najstarijih sa primanjima do 20.000 biti bolji od 2.400 do 3.000 dinara. Korisnici čiji su čekovi do 30.000, a takvih je na spisku PIO fonda 434.000, imaće od 3.600 do 4.500 više na računu. Računica pokazuje da će 257.000 penzionera sa penzijama od 30.000 do prosečne penzije imati deblje koverte za 4.656 do 5.700 dinara.

foto: Printscreen/nsuzivo.rs

Od 1.650.539 penzionera koliko ih je na februarskoj listi Fonda PIO više od 100.000 dinara mesečno dobija svega 36.433 korisnika i logično je da će njihov kućni budžet s kraja godine najviše osetiti boljitak. Oni će, u zavisnosti od procenta uvećanja, imati od 12.000 do 15.000 više u novčaniku. Od 50.000 do 100.000 dinara prima nešto više od 295.000 najstarijih, a njihovi čekovi će u skladu sa visinom penzije biti veći od 50 do 120 evra.

Kako je ranije najavljeno iz PIO fonda, čekovi će se uvećavati u zavisnosti od učešća neto penzija i uvećanja uz penziju u bruto domaćem proizvodu, čija visina određuje da li će se one usklađivati prema kretanju zarada, potrošačkih cena ili po švajcarskoj formuli.

KAKO SU RASLE PENZIJE Poređenja radi, najstariji u Srbiji su u 2019. godini prosečno primali oko 26.300 dinara, da bi naredne dobijali oko 27.750. Tokom 2021. mesečni ček je u proseku iznosio 29.380, a sledeće 30.980 dinara. Od januara ove godine se kreće oko 37.800.

S obzirom da je obračunato učešće neto penzija i uvećanja uz penziju u BDP 9,3 odsto, dakle niže od 10 odsto, od januara 2023. godine penzije i ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja uvećana su u procentu promene prosečne zarade, odnosno za 12,1 odsto. U odnosu na decembar 2021. penzije su u 2023. godini veće za ukupno 28,9 odsto.

Prosečna novembarska penzija, nakon vanrednog uvećanja od devet odsto, bila je 33.742 dinara, a posle januarskog od 12,1 odsto dostigla je oko 37.825 dinara.

kurir.rs/ J. Ž. S.