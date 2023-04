KO ĆE DOBITI 6.000 DINARA I 3.000 REGRESA? Već je počela isplata!

Isplata subvencija po hektaru je počela 24.aprila, a javni poziv će biti otvoren sve do 31. maja. U Ministarstvu poljoprivrede navode da do sada nije bio slučaj da u roku od tri nedelje od prijave, poljoprivrednici dobiju i sredstva.

Paori će po hektaru dobiti po 9.000 dinara, odnosno 6.000 plus 3.000 dinara regres za gorivo, a sredstva se isplaćuju odmah po obradi zahteva, kako bi što pre došli do novca koji im je potreban za setvu. Do sada se za ovaj podsticaj prijavilo nešto manje od 200.000 poljoprivrednih gazdinstava.

Kako bi što veći broj poljoprivrednika mogao da dobije ovu vrstu podsticaja, ove godine je pomeren datum preseka stanja registrovanih gazdinstava i produžen sve do kraja trajanja javnog poziva, dok je ranije bilo propisano da mogu da konkurišu poljoprivredna gazdinstva koja su bila registrovana do septembra prethodne godine.

Objavljena 4 javna poziva za subvencije

Ministarstvo poljoprivrede je do sada pustilo četiri javna poziva za subvencije, a prijave preko e-Agrara teku po planu. što se tiče premija za mleko tu je, kažu, oboren rekord i prijavljeno je dvostruko više poljoprivrednih proizvođača nego prošle godine.

Ovaj javni poziv je zbog toga naknadno produžen i zatvara se 24. aprila, čime je obezbeđeno dodatno vreme za prijavu, a mlekari će novac dobiti u narednih 30 dana. Prošle nedelje je puštena i mera za kvalitetna priplodna grla, kao i za subvencije za krave za uzgoj teladi za tov.

foto: RINA

Ova godina je rekordna po izdvojenom novcu za poljoprivrednike, opredeljeno je 80 milijardi dinara, što predstavlja pet odsto ukupnih poreskih prihoda budžeta. Ako novcu koji država direktno izdvaja dodamo sredstva iz kredita za investicije u poljoprivredi i IPA fonda ukupna ulaganju u poljoprivredu za 2023. godinu iznose više od 84 milijardi dinara.

Kako se prijaviti za subvencije za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi?

Zainteresovani poljoprivrednici mogu do 22. maja da podnose zahteve i za dobijanje podsticaja za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi.

Zahtevi se, kako je objavila Uprava za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede, podnose preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji za grla predata klanici ili izvezena, odnosno upućena na teritoriju Kosova i Metohije od 1. jula prošle godine.

Uputstvo za podnošenje zahteva za subvencije, kao i tekst javnog poziva mogu se naći na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.

Zahtev se podnosi posebno, za svaku vrstu tovnih grla, s tim da se za istu vrstu podnosi jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje.

