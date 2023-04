POČINJE ISPLATA PREMIJA ZA MLEKO: Završeno prijavljivanje, evo kada stiže novac

Čim se obrade zahtevi pristigli na javni poziv, najkasnije u narednih mesec dana, proizvođačima mleka u Srbiji biće isplaćene premije. Za ovaj podsticaj prijavilo se 138 mlekara i 943 primarnih proizvođača, što je, prema rečima Jelene Tanasković, ministarke poljoprivrede, dvostruko više nego lani.

Javni poziv za premiju za mleko za prvi kvartal raspisan je 3. aprila, a prijave su se podnosile kao i do sada preko mlekara, a postojala je i mogućnost neposrednog prijavljivanja primarnih proizvođača. Javni poziv je bio otvoren najpre do 15. aprila, a onda je produžen do 24. aprila, a premije su nedavno podignute sa 10 na 15 dinara po litru mleka.

Ministarka Tanasković je naglasila da je ključ u kontroli i organizaciji sistema, koji će fukcionisati i u kome će otkupna cena mleka zavisiti od kvaliteta. Ovaj sistem, će prema njenim rečima, smanjiti mogućnost manipulacije, odnosno da se ne desi situacija da jedan poljoprivredni proizvođač daje mleko u otkup za 38 dinara, a neko prodaje za 75 dinara.

