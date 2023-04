"SVEŽE CENE U GRČKOJ, DA ZNAMO ŠTA NAS ČEKA" Turistkinja iz Srbije objavila račun iz taverne, svi komentarišu isto (FOTO)

Sa detaljnim spiskom cena namirnica iz Grčke upoznali smo se pre par dana, a sada se pojavio i račun iz jedne taverne.

Objavljen je na Fejsbuk stranici "Live from Greece", a račun na kom je bilo i hrane i pića iznosio je 48 evra.

Na meniju su bile lignje, dagnje, hobotnica, salata od rukole, hleb, uzo dva puta po 200 mililitra i dve vode.

Cene u evrima

Rukola salata - 5

Lignje - 8

Dagnje kuvane - 8

Oktopod - 10

Voda x2 - 1 evro

Hleb - 1 evro

"Sveže cene iz Grčke, da znamo šta nas čeka", stoji u opisu fotografije na kojoj je račun.

"Skuplje je, ali može se podneti", "Ok je cena, to su morski plodovi", komentarisali su članovi ove grupe, a većina je komentarisala da su cene slične kao i u Srbiji.

Jedna od njih, otkrila je i kakva je situacija na Kritu.

"Mi smo trenutno na Kritu, večera za 3 osobe nas košta izmedju 50-56 evra zavisi od restorana. Ovo je cena otprilike za jedno predjelo (da nešto promuljamo dok stigne glavno jelo jer ako uzmemo više onda nismo više gladni), tri glavna jela, jedno vino i cetiri bezalkoholna pića. Porcije su bile uvek toliko velike da ih retko kad do kraja pojedemo. Za dezert nije bilo mesta, mada stigne uvek od restorana nešto (voće ili neki kolači). To probrljavimo", napisala je.

"Bila sam pre Vaskrsa. Cene su skoro kao kod nas", "U Stavrosu su cene ok, čak je voće i povrće jeftinije nego kod nas. Skroz pristupačne. Ja već pet godina idem dole", komentarisali su dalje članovi grupe.

"Mislim da su previsoke cene svega a to nije samo nama već i mnogim Grcima. Pre desetak dana u kraju u Bgd u upoznah neke Grke s dečicom došli da pazare neku robu u jednom tržnom centru za svoje radnje, zaboravih u kom gradiću? Kaže čovek i po samo 600 evra su plate mnogima ...Drugo! Koliko je silnih lokala u Solunu zatvoreno ? Izdaju se prodaju se ... Dosta dobro znam kako je bilo ranije .Ušli u EU i ? Skočio standard ...a gde su prihodi od silnih bogatih turista iz skoro celog sveta ? Nešto poslednjih 2 decenije ih nema kao što ih je bilo ranije . Tačno ove godine je punih 30 godina kako posećujem Grčku zbog posla ili odmora .i dosta dobro vidim da se ne sviđaju cene ni Grcina a kamo li Nama ...e to je to! Pa opet pame sti Ellada! Bolje nema!

