NAŠE RUDNO BOGATSTVO JE NACIONALNO BLAGO: Ministarka Đedović stavila tačku na priču o privatizaciji "Elektroprivrede Srbije"

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović izjavila je jutros gostujući u jutarnjem programu Hepi televizije da je strukturna reforma u energetskom sektoru cilj Vlade Srbije i Ministarstva rudarstva i energetike kako bi se omogućilo profesionalno upravljanje u energetskim kompanijama i povećala njihova profitabilnost.

Ministarka je naglasila da ne postoje nikakve namere države da privatizuje "Elektroprivredu Srbije".

- U EPS-u je još u 2014. godini doneta odluka o promeni pravne forme koja jedina može da omogući strukturne reforme. Prvi korak ka sveobuhvatnim promenama u EPS-u predstavljalo je usvajanje novog Statuta i transformacija iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo zatvorenog tipa u stoprocentnom vlasništvu države Srbije. Time ćemo značajno profesionalizovati upravljačke organe i povećati profitabilnost kompanije. Vlada više neće birati generalnog direktora, već će to ubuduće raditi stručni Nadzorni odbor, ali će i dalje ostati odgovorna za strateška pitanja. Za EPS je u svakom smislu pogubno da se privatizuje i cilj ovih reformi nije privatizacija, već da se jasno zna ko je odgovoran, ko donosi strateške odluke, ko ih planira i sprovodi. I radnici EPS-a se zalažu za promene kako bi napredovali u skladu sa svojim trudom i radom i da bi se njihov rad više cenio - rekla je ona.

Ministarka je ukazala da su se u javnosti pojavili netačni navodi o proceni vrednosti imovine EPS-a i da je vrednost imovine od 2011. do 2021. godine rasla zbog investicija u postrojenja i opremu.

- Neki opozicioni poslanici naveli su da je vrednost imovine EPS-a u 2011. godini iznosila 14 milijardi evra. Međutim, oni su tu cifru pronašli u procenjenoj nabavnoj vrednosti i svaki početnik u računovodstvu zna da se ne može porediti procenjena nabavna vrednost sa fer vrednošću imovine. Vrednost imovine EPS-a prema proceni iz 2011. godine iznosila je 7,6 milijardi evra i u narednim godinama se povećavala zbog značajnih ulaganja u postrojenja i opremu. Ono u šta se nije ulagalo, a bilo je neophodno su proizvodni kapaciteti - rekla je ona.

Ukazala je da je EPS 2007. godine unajmio konsultantsku kuću koja treba da razmotri svojinsku transformaciju EPS-a, odnosno privatizaciju, i da je privatizacija energetskih preduzeća ogromna greška, imajući u vidu energetsku i nacionalnu sigurnost i nezavisnost.

Ministarka je istakla da je cilj resornog ministarstva održivo rudarstvo i veći doprinos tog sektora privrednom rastu Srbije.

- Veoma smo srećni s obzirom na to da smo, srazmerno svojoj veličini, jako bogati mineralnim resursima koje EU definiše kao kritične mineralne sirovine. Sve zemlje u svetu su zavisne od bora, bakra, aluminijuma, litijuma. Italija, Nemačka i Francuska se međusobno takmiče u privlačenju investicija u elektrifikaciji automobilske industrije, za koju im je litijum neophodan. Takođe, mineralno bogatstvo Srbije je i šansa da smanjimo geopolitičku zavisnost Evrope od Kine, jer smo i mi sami na evropskom putu i geografski položaj nam to omogućuje. Naš zadatak je da u saradnji sa rudarskom strukom omogućimo da bogatstvo koje imamo koristimo na racionalan, odgovoran i efikasan način, čuvajući životnu sredinu, kako bismo stvorili bolje uslove za naše građane i privredu i uticali značajno na privredni rast kroz rudarstvo. Radi se o potencijalima kojima možemo da otvorimo hiljade novih radnih mesta u fabrikama za proizvodnju baterija i električnih automobila čime bismo zaokružili čitav proces i kreirali novu vrednost. Naše rudno bogatstvo ne sme da se vezuje za ime jedne kompanije, jer je u pitanju nacionalno blago, potencijal o kojem treba da se vodi široka javna rasprava i da se kroz dijalog dođe do rešenja koje je u najboljem interesu građana - rekla je ona.

