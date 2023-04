"NEĆEMO DA SE UGLEDAMO NA VAS I DA PRIVATIZUJEMO NACIONALNO BLAGO" Ministarka Đedović oštro odgovorila Miroslavu Aleksiću

Ministarka energetike Dubravka Đedović je, tokom skupštinske rasprave o izmenama Zakona o obnovljivim izvorima energije, oštro je reagovala na optužbe Miroslava Aleksića iz Narodne stranke da je ova vlast uništila EPS i da bi policija trebalo da ispita rad tog preduzeća od 2012. godine.

- Kada pričamo o ispitivanju poslovanja EPS-a, zato što kažete da se od 2012. ispita poslovanje, pa EPS je poslovao i pre toga. Zašto rada nisu započete reforme Elektroprivrede Srbije? Zašto niko nije doneo predlog da se bilo kakva reforma u EPS-u desi? Zašto se sada svi bune, zašto je to toliki problem? Znači, niko nije Elektroprivredu Srbije uništio. Ono što je činjenica, i zbog čega je narušeno pre svega poslovanje jeste da je 2022. godina bila izuzetno teška za mnogo veće kompanije nego što je EPS, pa je tako Francuska rešila da nacionalizuje svoj EDF, odnosno svoje energetsko preduzeće za proizvodnju električne energije. Tako da mi svakako ne želimo, i nismo ludi, apsolutno nismo poludeli da pomislimo na to da privatizujemo nešto, a svakako se nećemo ugledati na vas, pa da većinski privatizujemo kao što ste to uradili sa Naftnom industrijom Srbije, da privatizujemo naše nacionalno blago - navela je ministarka Đedović.

