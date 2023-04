BRANKOVIĆI RAZVILI OZBILJAN BIZNIS NA SAMO 13 ARI: Kupaca imaju više nego roda a sve što naberu očas rasprodaju! Evo pošto prodaju

Ne radimo velike količine, ali to što radimo, radimo profesionalno! Sve je domaće, ne prskamo, neoprane može i beba da ih jede

OBRENOVAC - Porodica Dejana Brankovića iz Grabovca, porodično uzgaja jagode od 2014. godine.

Iako sezona zbog vremenskih prilika kasni, prve jagode su već našle put do kupca. Brankovići narednih dana priželjkuju lepo vreme. Za kupce ne brinu jer sav prinos rasprodaju i pre nego što stigne do tezge. Prodaja se, kako su potvrdili obavlja od vrata do vrata, objavio je obrenovački RTV Mag.

foto: RTV Mag printscreen

Dejan kaže da imaju plastenike i da su posao razvili na 13 ari na kojima imaju 6.200 sadnica italijanske sorte.

Dodaje i da su se odavno pozicionirali na tržištu i da ne rade prevelike količine ali da to što rade, rade profesionalno. Jagode su domaće, neprskane pa Dejan tvrdi da neoprane može i beba da ih jede jer su zdrave i ispravne.

foto: RTV Mag printscreen

Tezge, pijace i radnje davno su batalili jer su shvatili da im prodaja od vrata do vrata garantuje najbolji uspeh i najvišu zaradu pa njihov biznis nikad nije u opasnosti.

Ono što je najvažnije, kaže Dejan, jeste da jedan zadovoljan kupac glas raširi na još deset mesta i za posao onda nema zime. A oni to poštuju kao i svoje kupce pa cenu ne dižu iako su svi troškovi života i proizvodnje znatno porasli.

foto: RTV Mag printscreen

Međutim, rešili su da taj teret prebace na sebe kako bi maksimalno ispoštovali decenijske mušterije. Tako im kilogram domaćih jagoda košta 600 dinara i oni ih lično razvoze i donose na kućnu adresu.

foto: RTV Mag printscreen

Dejan dodaje da je svaka pažljivo birana i da nema oštećenih i neispravnih pa se od toga što se kupi i plati ništa ne baca.

Kurir.rs/RTV Mag