MOŽE LI SRBIJA DO GASA PREKO EU?Kako će Evropa da organizuje zajedničku nabavku i da li će naša država učestvovati u toj kupovini

Evropska unija otvorila je platformu za zajedničku kupovinu gasa na kojoj snabdevači mogu da prijave prodajne količine. Rok za prvu nabavku ističe 3. maja, a do sada se registovalo više od 80 firmi. U narednih godinu dana Brisel će zajedničku nabavku gasa organizovati svaka dva meseca. U prilici da se prijave biće i nekoliko zemalja koje nisu članice, među kojima je i Srbija.

Zemlje Evropske unije dobile su zadatak da do novembra gasna skladišta popune do 90 odsto. Za ovu prvu zajedničku tranšu, svetski dobavljači, do 9. maja, moraju da dostave ponude, a iz konkursa su eliminisane i ruske kompanije i ruski gas. Cilj briselske energetske solidarnosti je da se, za sledeću grejnu sezonu na vreme obezbedi gas iz drugih izvora i to po najpovoljnijim cenama.

- Prvi put u istoriji EU treba da damo sve od sebe i da gas kupujemo na zajednički način. Znamo da će gas još neko vreme igrati ulogu neophodnog prelaznog goriva - kaže potpredsednik Evropske komisije za međuinstitucionalne odnose i predviđanja, Maroš Šefčovič.

"GASNA" SARADNJA Rešenja za energetsku krizu međusobno traže i pojedine članice EU. U Sofiji, u okviru zajedničke inicijative "Prsten solidarnosti" gasni operateri Bugarske, Rumunije, Mađarske i Slovačke sa azerbejdžanskim gigantom "Sokar" potpisali su gasni memorandum.

Predsednik Bugarske Rumen Radev ocenjuje da će to osigurati bezbednost snabdevanja i diversifikaciju čitavog regiona centralne, istočne i južne Evrope – najbrže, najefikasnije i najjeftinije.

- Najbolje rešenje za trenutnu energetsku krizu je da se u Evropu može dopremati više gasa iz različitih resursa i ruta - kaže ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto.

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev naglašava da je ta zemlja veoma pouzdan partner u energetici spremna da ostvari sve ciljeve i doprema gas mnogim zemljama u Evropi.

Austrija i Slovenija koje su zavisile od ruskog gasa, solidarnost sada traže u Hrvatskoj – alternativni put snabdevanja vide u većim isporukama tečnog prirodnog gasa.

- U trenutku kada se bavimo diverzifikacijom puteva snabdevanja gasom, i za nas je izuzetno važan projekat dogradnje terminala Кrk i gasovoda. Podržavamo povezivanje terminala sa Austrijom preko Slovenije -napominje slovenačka šefica diplomatije Tanja Fajon.

Dok Evropska unija radi na više energetskih frontova kako bi sprečila nestašice gasa i prošlogodišnje cenovne šokove i Rusija povlači poteze. Do aprila iduće godine zabranila je objavljivanje podataka o svojoj proizvodnji nafte i gasa i sve više se okreće zahtevnom azijskom tržištu.

A prognoze Međunarodne agencije za energetiku upozoravaju – snabdevanje gasom i tokom ove godine ostaje ograničeno.

kurir.rs/ RTS