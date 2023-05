PUTUJTE SKORO ZA DŽABE: Za svega 1.000 dinara moguće je otputovati do najudaljenijih mesta u Srbiji! OVAJ VID PREVOZA ŠTEDI NOVAC

Od Beograda do najudaljenijih gradova u Srbiji možete da putujete za samo 1.000 dinara. Toliko košta vozna karta do Prijepolja i Priboja, a 100 dinara manje izdvojićete za putovanje do Niša.

Voz je ubedljivo najjeftiniji prevoz u našoj zemlji, a cena karte za isti grad može da varira od klase sedišta, ili toga da li je voz putnički ili brzi. Ova razlika, međutim, uglavnom nije veća od 200 dinara. Pored toga, ukoliko želite da obezbedite sebi i povratak, karta u oba smera uvek je jeftinija od jednosmerne, a na cenu utiče i to koliko često voz saobraća na određenoj relaciji.

Primera radi, put od prestonice do Aleksinca koštaće vas 790 dinara. Udaljenost između ova dva grada je 210 kilometara, a autobuska karta je gotovo duplo skuplja i iznosi od 1.300 do 1400 dinara. Ono što putnike odbije je što vožnja prugom traje više od pet sati, a auto-putem oko dva i po.

Do Lazarevca voz saobraća mnogo češće i put traje oko sat vremena, a cena karte u jednom smeru putničkim vozom košta 303 dinara. Za put od nešto više od 60 kilometara autobusom moraćete opet da izdvojite gotovo duplo više.

NAJSKUPLJE DO PRIJEPOLJA Najskuplje karte su za vozove do Priboja -975 dinara, Niša 914 i Prijepolja 1.018 dinara. Do ovih gradova se i putuje znatno duže. Ono što može dodatno uticati na cenu karte je uzrast, da li imate kartice za popust i da li ste član nekog od udruženja novinara.

Valjevo je na pola sata vožnje dalje od Lazarevca, a karta putničkim vozom, za drugu klasu košta 479 dinara. Ista cena karte je i do Velike Plane. Slično košta i da se otputuje od Beograda do Vršca. Karta za drugi razred je 409 dinara.

Do Kosjerića se iz Beograda putuje oko dva i po sata, a vožnja vozom košta oko 480 dinara, dok do Požege treba platiti 608, Užica 730, a do Zlatibora 852 dinara.

Da otputujete vozom do Inđije koštaće vas 205, a do Sremske Mitrovice 409 dinara. Karta do Novog Sada kreće se u rasponu od 373 do 573 dinara i stiže se za manje od sat vremena.

kurir.rs