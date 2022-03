OD BEOGRADA DO NOVOG SADA VOZOM ZA 35 MINUTA! Evropski komfor i bezbednost - cena karte 1.600 dinara!

Srbija će se naći rame uz rame sa Francuskom, Belgijom, Nemačkom i drugim evropskim zemljama u kojima se putuje brzim prugama. Naša zemlja će to postići uspostavljanjem putničkog saobraćaja na brzim prugama na relaciji od Beograda do Novog Sada, a za tri godine do Subotice i Budimpešte.

U tus svrhu je kupljeno tri Štadlerova voza "Kis 200", čija je vrednost više od 50 miliona evra. Mašinovođe nisu krile zadovoljstvo. Jedan od njih je rekao da nije mogao ni da pretpostavi da će "ovako nešto voziti". I ne čudi oduševljenje jer su "Kis 200" najsavremeniji vozovi u kojima ljudi putuju najmodernijim prugama. Svaki od njih je opremljen sa 314 kožnih sedišta, pet toaleta i bifeom. Treba napomenuti da su prilagođen i osobama sa invaliditetom.

00:44 Od Beograda do Novog Sada vozom za 35 minuta

Ovi vozovi igraju na tri atraktivne karte - komfor, brzina i to što ne zagađuju životnu sredinu. Ali posebna pažnja je posvećena bezbednosti. Naime bezbednost na srpskim prugama garantuje opremljenost Evropskim sistemom upravljanja vozovima. Upravljanje je, kažu, dovedeno do najvišeg nivoa, kao i bezbednost voza.

"S ovim sistemima ne postoji mogućnost saobraćajnih nezgoda, udesa", objašnjava mašinovođa.

A kako to izgleda u praksi - ako reakcija mašinovođe nije adekvatna, prvo ga opominje, a sam softver u vozu preuzima kontrolu i upravljanje vozom ukoliko mašinovođa neadekvatno koči – sve sa ciljem da bi se voz bezbedno zaustavio.

Ono što možda najviše interesuje buduće putnike je za koliko se brzim vozom stiže od Beograda do Novog i koliko će koštati karta. Od centra Beograda do centra Novog Sada stizaće se za 35 minuta. Ovo je postignuto i na taj način što voz neće stajati između. Karta će biti 1.600 dinara. Drugi voz , koji ide sporije, biće i po pristupačnijoj ceni. On će ići 55 minuta, a stajaće na nekoliko stanica, Zemun, Batajnica, Pazova, Inđija, Čortanovci, Karlovci, Petrovaradin.

Trebalo bi istaći i da će se prvi brzi voz koji će saobraćati na liniji između Beograda i Novog Sada zvati "Soko". Tako je odlučila komisija na konkursu "Pusti inspiraciju da te vozi". Pobedničko idejno rešenje za logo novog brzog voza je osmislio Andrija Arsić.

Na adresu organizatora konkursa za izbor imena i vizuelnog identiteta brzih vozova Srbije, stigla je 3.481 prijava, a nagrada je milion dinara.

Logo čini stilizovana glava sokola u bojama srpske zastave i ćirilični natpis "Soko" ispod nje. Na konkursu, koji je zatvoren 21. februara, pravo učešća su imali građani Srbije i pravna lica registrovana u našoj zemlji, a stručni žiri uzeo je u razmatranje sva rešenja koja ispunjavaju uslove konkursa.

Kako je ranije objavljeno, neki od ključnih kriterijuma za izbor pobednika bili su da logo i ime ilustruju vrednosti brzih vozova (brzina, jedinstvenost, originalnost, savremenost), kao i da ime mora biti integrisano u logotip.

