SMEŠTAJ OD 20 € PO OSOBI, A POSKUPELE I LEŽALJKE! Nove cene letovanja na Jadranu: Evo šta kažu turisti

Cene letovanja na Crnogorskom primorju u glavnoj turističkoj sezoni biće i za 30 odsto veće u odnosu na prošlu godinu.

Na poskupljenje najviše utiče inflacija koja je u Crnoj Gori prošle godine bila 17,2 %, dok su od početka ove godine cene porasle oko 14%.

U Udruženju izdavalaca privatnog smeštaja očekuju da će njihove cene u glavnoj sezoni biti veće 10 do 30 odsto.

"Na udaru smo još od kovid pandemije. Još se od toga nismo oporavili pošto nismo imali nikakve subvencije niti programe podrške. Na taj teret sad treba dodati i inflaciju", kaže Branka Džoganović iz Udruženja za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Cene smeštaja od 20 do 50 evra po osobi

Prema podacima budvanske Turističke organizacije, prosečne cene u dvokrevetnoj sobi privatnog smeštaja će u glavnoj sezoni biti od 20 do 50 evra po osobi, a apartmana za četiri osobe od 50 eura pa na više, u zavisnosti od kategorije i lokacije.

Prema njihovim podacima trenutno je u Petrovcu kod Budve, trokrevetni apartman prosečno 15 do 35 evra, dok je u Budvi ta cena od 20 do 40 evra.

foto: Shutterstock

Ima i prošlogodišnjih cena

Ipak, ima izdavalaca koji poslovnu logiku vide u zadržavanju prošlogodišnjih cena.

Zoran Dragović iz Petrovca kaže da se treba prilagoditi srednje platežnoj moći gostiju iz regiona – Srbije, Bosne i Hercegovine i Albanije.

"Ne mogu stalnom gostu da kažem: sve je poskupelo pa moram da podignem cenu 30%. Umesto toga, moram da ga sačuvam za neko sretno vreme i makar polovinu inflacije preuzmem na sebe", kaže Dragović za RSE.

Objašnjava da je njegova poslovna logika "bolje je od deset hiljada izgubiti hiljadu, nego ne dobiti ništa", jer smatra da vlada "cenovna stihija".

Kao primer navodi da su mu u jednom diskontu ograničili kupovinu mesečnih zaliha sredstava za održavanje apartmana, s obrazloženjem da se može kupiti samo po dva artikla „kako ljudi njima ne bi švercovali“.

"I tu se vidi da je država izgubila kontrolu nad cenama. Ne mogu da kuvam sapun da bih oprao što treba, ne mogu svaki dan da idem u Bar da bih kupio dve boce šampona ili omekšivača kako bih mogao raditi", kaže Dragović.

Hotelijeri oprezni sa cenama

U Crnogorskom turističkom udruženju navode da su hotelijeri ove godine podigli cene za oko 10 posto, te da su i dalje jeftiniji nego konkurencija u Hrvatskoj ili Grčkoj.

"Krenula je sezona, već smo ugovorili poslove i više od toga ne smemo dizati cene. Oni koji budu išli sa visokim cenama će 'nastradati' ovog leta", kaže za RSE hotelijer Žarko Radulović.

U Budvi veće cene do 20 procenta

Na području Budve ima oko 140 hotela i u njima će usluge u glavnoj turističkoj sezoni biti skuplje od sedam do dvadeset procenata, navode u lokalnoj turističkoj organizaciji.

Prosečna cena po osobi u hotelu sa tri zvezdice će biti 28 do 46 evra, a u onima kategoriji više od 37 do 140 evra. Noćenje sa doručkom u hotelima sa pet zvezdica koštaće od 160 do 270 evra po osobi.

foto: Shutterstock

Turisti o predsezoni

"Bili smo na severu Crne Gore, na Žabljaku, i tamo je izuzetno jeftino, a sada smo nedelju dana na obali gde su cene nešto veće, ali je to za nas i dalje stvarno vrlo povoljno", kaže Suzan iz Velike Britanije.

Boravila je takođe u Hrvatskoj i za Dubrovnik kaže da je "duplo skuplji".

Sanja i Ana iz Srbije ne vide razliku u cenama u Novom Sadu gde žive, i u Budvi gde su na odmoru.

"Cene su ovde iste kao u Srbiji, nisu ništa skuplje", kažu ove studentkinje.

Ponuda za plitak i dublji džep

Šarolikost cena je najočiglednija u ugostiteljskoj ponudi, jer varira zavisno od lokacije i kvaliteta. Udruženje ugostitelja Budve očekuje da će u glavnoj sezoni njihova ponuda biti skuplja desetak posto nego pre godinu.

U Budvi, najposećenijem gradu na Crnogorskom primorju, kafa se na Slovenskoj plaži može naručiti već za 1,40 evra dok je u najpoznatijoj gradskoj kafani doručak od 3,5 evra, a pice, salate i paste 8 evra.

Oni koji se žele počastiti u nekom od restorana u Starom gradu, mogu naručiti lignje, gambore ili hobotnicu za 16 do 20 evra, a ribu prve kategorije za 40 evra po kilogramu.

Klijentele ima i za skupe restorane, poput onih u tivatskom Porto Montenegru gde cene prate ekskluzivnu ponudu.

Tu poznati kuvari pripremaju ručak ili večeru po ceni od 85 evra, a ima i restorana koji nude gastronomske specijalitete poput japanske Wagyu govedine koja košta 600 evra.

Nove cene i na plažama

Oni koji tek planiraju budžet za letovanje, treba da uračunaju i cene na plažama.

U prvim nedeljama maja većina zakupaca plaža ne naplaćuje plažni mobilijar (suncobran, ležaljke), ali u njihovom udruženju kažu da će cene tokom glavne sezone biti veće 10 do 20 posto nego prošle godine.

To je uslovljeno poskupljenjem radne snage, većim bankarskim kamatama i inflacijom, kaže Petar Delić iz Ulcinja, koji je preko 20 godina zakupac na Velikoj plaži.

Tu je iznajmljivanje suncobrana sa dve ležaljke prošle godine koštalo 8e u predsezoni, a sredinom leta 10 evra. Plažni baldahini su dnevno iznajmljivani za 10, odnosno 30 evra.

Sve zakupljene plaže na Crnogorskom primoru imaju i deo namenjen posetiocima koji ne žele iznajmljivati ležaljke i suncobrane, ili imaju sopstvene.

Plažni mobilijar je na zakupljenom delu plaža besplatan nakon 17 sati. A oni koji preferiraju šetanje gradom u kupaćem kostimu moraju računati na još jedan trošak.

Naime od ovog leta će u zoni Starog grada i na ulicama Budve biti zabranjena šetnja u kupaćim kostimima. Oni koji tu odluku ne budu poštovali, platiće kaznu od 200 evra.

(Kurir.rs/Radio Slobodna Evropa)