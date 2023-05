8 DANA JADRANA, OL INKLUZIV U 4* ZA 700 EVRA: Ne za jednog nego za celu porodicu, ali ima caka

BEOGRAD - Bliži se sezona letnjih godišnjih odmora, a ponude turističkih aranžmana već su šarenolike. Bukiranja najboljih, ali i najpovoljnijih odavno su počela, ali još nije kasno da se ugrabi paket za prosečan džep.

Mnogima će i ove godine letovanje u Albaniji biti fokus, a jesu li cene i dalje povoljne kao što je bilo prethodnih godina.

Iako već godinama unazad naši turisti najviše letuju u Grčkoj, Turskoj, Egiptu, Crnoj Gori... u poslednje vreme sve je popularnija Albanija. I to ne čudi, imajući u vidu da ima ponuda poput jedne gde za četvoročlanu porodicu u hotelu sa 4 zvezdice all inclusive boravak za 8 dana košta 700 evra.

Po ovoj ceni trenutno je moguće bukirati aranžman u hotelu koji se nalazi na samoj plaži u poznatom albanskom letovalištu Drač na Jadranu. Odnosi se na dve odrasle sobe i dvoje dece do pet godina, i za period do 16. juna.

foto: Youtube Printscreen

Reč je o terminu koji mnogima ne odgovara zbog škole i posla, a može da se desi i da vreme ne posluži baš kako treba.

Imajući u vidu da je u ponudu sve uključeno, dakle doručak, ručak, večera i dodatne usluge prema specifikaciji hotela, bar kada su u pitanju hrana i piće skoro da nećete imati naknadne troškove. Hotel takođe ima i privatne suncobrane i ležajke koji se prostiru sve do plaže, što je takođe uključeno u cenu.

I ovo se ne odnosi na "first minut" ponudu i za one koji su najbrži. I mnogi drugi hoteli u istom rangu dostupni su za rezervaciju po sličnim cenama letovanja, a nalaze se na samo nekoliko metara od plaže, piše Blic biznis.

1 / 5 Foto: Youtube Printscreen

Jedan takav, u okviru kog se nalazi i bazen i dečiji park, sa uslugom all exlusive za sedam noćenja tokom juna i jula meseca iznosi 750 evra. Aranžman je za dve odrasle osobe i dvoje dece do 3 godine. Za dete do 12 godina doplata je 180 evra, pa tako ukoliko je doplatu potrebno izvršiti samo za jedno dete, cela porodica može se uklopiti u 1.000 evra.

Ono što ostaje na turistima kada su u pitanju ove ponude jeste da sam obezbedi prevoz. Za one koji ne žele da idu sopstvenim autom, sa autobuske stanice iz Beograda postoje svakodnevni polasci do većine poznatih turističkih destinacija u Albaniji po ceni od 50 do 70 evra.

1 / 4 Foto: RINA

Međutim, za one koji više vole da im prevoz bude uključen u cenu, postoje i te opcije. Aranžman sa uključenim autobuskim prevozom za 7 noćenja iznosi u hotelu sa 4 zvezdice i opcijom sve uključeno iznosi 400 evra po osobi, a odnosi se na period tokom juna i jula.

Za one koji ipak ne žele da budu vezani za hotel, i ručak ali i večeru vole da provedu u nekom okolnom restoranu, postoje i jeftinije varijante aranžmana. U mestu Drač, 7 noćenja sa doručkom u junu i julu mogu se naći za 220 evra po osobi.

Slična cena je i u drugom poznatom letovalištu Ksamil, gde je stadardna soba u hotelu sa tri zvezdice, po noćenju košta 25 evra, što je za osam noćenja 200 evra. U cenu je uračunat i autobuski prevoz ali i doručak.

Činjenica je da su od poskupljenja energenata znatno poskupeli i aranžmani. I mada se očekivalo da će kao i svake godine cene putovanja znatno skočiti u odnosu na prošlo leto, trenutni podaci pokazuju da se putovanja ne moraju odreći ni oni sa nižim primanjima.

