NIJE ZAHTEVAN, A PRODAJE SE BUKVALNO SA NJIVE: Porodica Sojak iz Padine proizvodi bolji od uvoznog i od toga pristojno žive

Domaćeg maka, nažalost, sve je manje, bar u regionu srednjeg Banata. Međutim, u Padini, mestu u opštini Kovačica, on je možda i najzastupljenija kultura na njivama. Nije zahtevna za gajenje, a proda se bukvalno sa njive. Najveći deo proizvodnje ide u izvoz, dok se ono što preostane lako proda na manifestacijima i sajmovima.

- Domaći mak je neuporedivo boljeg kvaliteta od uvoznog i zato lako nađe put do kupca. Već godinama sejemo mak, jer nije zahtevna kultura, i ako budu dobra godina i dobar rod, od njega može pristojno da se živi – priča Jan Sojak, poljoprivredni proizvođač iz Padine, koji je mak sa svoje njive prodavao u Mužlji.

Poljoprivredni proizvođači iz Padine godišnje na tržište iznesu između 150 i 200 tona najkvalitetnijeg maka. Proizvodnji ove kulture izuzetno pogoduje peskovito zemljište, kog u Padini ne manjka.

- Mak se može sejati u jesen i u proleće. Ja ga sejem u oktobru. Prošle godine nije bila dobra jesen, dugo je bilo toplo vreme, idealno za insekte i vaši. Nije bilo ni kiše. Mak se seje jako plitko i prosto ne možete da verujete kako iz tog semena, sitnog zrna, iznikne prvo nežna biljka, koja posle daje predivan cvet, napravi čauru i stvori mak koji obožavamo - priča Jan.

Mak se sa njiva skida u junu. Ranije se to radilo ručno, sada se kombajnira.

- U selu su godinama prodavali čaure farmaceutskoj industriji, najviše Alkaloidu iz Skoplja. Sada toga više nema. Iskombajnira se na njivi, a da bismo dobili mak kakav poznajemo, potrebno je još tri puta da se selektira, odnosno pročisti - objašnjava Jan.

Ono što opredele za prodaju sa kućnog praga, Sojakovi samelju u poluprofesionalnom mlinu. Ranije se mak mleo u avanu.

- Moja baka, rođena krajem 19. veka, mak je mlela u ogromnom avanu od pet litara. Tučak je imao tri kilograma. Kad je ona mlela mak u avanu, cela kuća se tresla. Bile su to bolje vežbe nego danas u teretani. Odavno se to više ne radi, ali mogu vam reći da je to bio najukusniji mak koji sam ikada jeo - seća se Jan.

Mak se u ishrani najviše koristi u Vojvodini. Južnije od Beograda, dodaje naš sagovornik, prodaja ide jako slabo.

- Pretpostavljam da je to uticaj Austrougarske. U slovačkoj kuhinji se pravi mnogo jela sa makom. Osim štrudli, za koje svi znamo, kod nas su jako popularne pirohe, posebno testo sa makom, zatim opekanci, kao i buhtle - ističe Jan.

Sojakovi su uvek za novitete i eksperimente. Mak zauzima važno mesto u njihovoj proizvodnji, a poslednjih godina odlučili su se i za speltu.

- To nam je otkriće. Spelta je nešto posebno, a brašno od ove vrste žitarice je nešto najlepše što smo probali poslednjih godina. Sve više se seje uljana repica, a sve manje kukuruz, što zbog klimatskih promena, što zbog tražnje ne tržištu - potvrđuje Jan Sojak iz Padine.

