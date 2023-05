JELICU IZNENADIO ODGOVOR BANKARA: "Očekivala sam da me pitaju da li sam normalna, a oni mi odmah dali da popunim papire"

lako do keša

Beograđanku Jelicu M. službenica u banci preko koje prima penziju silno je obradovala kada je nedavno obavestila da iako ima 66 godina može da podigne keš kredit. Kaže, htela je da pomogne sinu kome je stigla kazna za davnašnji saobraćajni prekršaj. Put od policije do izvršitelja koštao ga je gotovo 2.000 evra.

- Tek se oženio, ima malo dete, novac mu je preko potreban. Otišla sam na šalter čisto informativno, verujući da će odgovor biti negativan, Međutim, iznenadila sam se onim što sam čula - priča Jelica. - Još su mi ponudili da odmah popunim papire.

I pored toga što je već dugo u penziji, a i krštenica joj beleži 66 leta, Jelica tvrdi da može da podigne keš pozajmicu. Tako da će kazna biti na vreme izmirena. Sve ovo potrvdili su nam i u jednoj od banaka gde najveći broj seniora ima tekuće račune.

- Stariji od 65 godina mogu da budu nosioci kredita, ali i žiranti deci kod njihovog kreditnog zaduženja. To, međutim, u praksi nije tako čest slučaj - kažu u Poštanskoj štedionici. - Imamo široku paletu kreditnih proizvoda namenjenih starijoj populaciji, a najrasprostranjeniji su krediti sa životnim osiguranjem, gde banka snosi troškove plaćanja premije bilo da je reč o gotovinskom, auto ili kreditu za refinansiranje obaveza.

IMAJU I DOZVOLJENI MINUS Većina penzionera primanja dobija na tekuće račune, a samim tim dobijaju i sve savremene usluge. Pre svega dozvoljeni minus, s tim što je od nekih banka korišćenje prekoračenja po tekućem računu doživotno, a druge su ga ograničile do određene dobi, kao i druge proizvode – kredite, kreditne kartice.

Najinteresantnija opcija, tvrde u ovoj banci, za vremešne sugrađane su kratkoročni gotovinski krediti.

- Ima mladih penzionera koji su već sa 58 ili 60 godina otišli u penziju i oni mogu da budu žiranti narednih 18 ili 20 godina. Uz to, ako imaju dobra primanja, lako mogu da pripomognu deci. Veoma su traženi penzioneri koji su ostvarili penziju u inostranstvu. Oni i sami mogu da koriste veće iznose kredita - kažu u jednoj stranoj banci koja posluje u Srbiji.

Banke rado odobravaju zajmove najstarijim građanima, a dozvoljavaju im i da budu žiranti, jer oni najredovnije izmiruju svoje obaveze. Uz to imaju sigurna primanja, pa zbog toga banke više i ne gledaju na godine.

U jednoj od najvećih banaka u Srbiji sa gotovo milion aktivnih klijenata, sugrađani u penziji predstavljaju značajnu i aktivnu kategoriju.

- Svoju ponudu razvijamo i prilagođavamo specifičnim potrebama klijenata, pa smo tako razvili i konkurentne kredite namenjene onima koji primaju penziju i to sa fiksnom kamatnom stopom, maksimalnim iznosom do dva miliona dinata, rokom otplate do 71 mesec i bez troškova obrade zahteva - kažu u ovoj banci.

I ovde se sugrađani penzioneri, zbog fiksnog anuiteta tokom celog perioda otplate i poklon osiguranja kredita, najčešće odlučuju za keš kredite.

U mnogim bankama nije vidljivo označeno do koje godine penzioneri mogu da otplate poslednju ratu zajma, a banke se pravdaju da su upozorene da bi izričito navođenje te informacije bila diskriminacija. Кod nekih je to dozvoljeno čak do 80. godine, kod nekih je ta mogućnost ograničena na 75 godina.

Za najstarije sugrađane ograničenje za uzimanje kredita nisu samo godine, već i to što su penzije u proseku male pa je tako, računajući njihovu sposobnost za zaduživanje, koje ne može biti veće od polovine primanja, jasno da se oni ne mogu zadužiti na neki veći iznos.

kurir.rs/ J. Ž. SKENDERIJA