DRAGANA U OČAJU PRODAVALA OČEV MED IZ PODRUMA, ALI JOJ JE HRABRA IDEJA PROMENILA ŽIVOT: Razvila biznis na starom maminom receptu

Dok je studirala ekonomiju i sticala zvanje mastera, Dragani Vujanovic ni na pamet nije padalo da će joj zarada od porodičnog hobija njenog oca danas biti najznačajniji deo kućnog budžeta. Tek je prevalila tridesetu, ostvarila se kao majka, imala fakultetsku diplomu u rukama, ali joj to nije bilo dovoljno. Želela je Dragana da bude svoja na svome i da u rodnom Brezovcu nadomak Aranđelovca, okružena sa tri planine - Venčac, Bukulja i Rudnik - od meda proizvedenog iz stotinu tatinih košnica pokuša da napravi iskorak. I uspela je.

Uživala je ova mlada žena u čarima materinsta četiri meseca, a onda je, kako kaže, "pukla postporođajna depresija". Umesto podrške, naišla je na izbegavanje i nerazumevanje. Reči njenog supruga: "Ja zarađujem, a tebi je mesto sa detetom u kući, dok se ne vratiš na posao", podstakle su je da se pokrene. Nije želela da čeka povratak u školu, gde je zaposlena kao obracunski radnik, već je želela više. Danas mu je zahvalna na tome.

foto: pčelareva kći

- Ta njegova izjava me naterala da celu jednu noć razmišljam čime bih ja mogla da se bavim pored bebe od pet meseci. Kako sam pre ekonomije završila marketing i trgovinu bila sam svesna da je najbolje započeti nešto za šta su ulaganja minimalna, jer budimo realni od mog porodiljskog, jedva kupujem bebi dohranu. Živim na selu i samo za gorivo dajem 100 evra mesecno... - priča Dragana.

foto: pčelareva kći

Tada se dosetila da bi najpre mogla da na društvenim mrežama promoviše svog oca, kako bi se najpre otarasili dve tone meda koje su stajale u podrumu. To je bio prvi korak ka dodatnoj zaradi.

- Do jutra sam ushićena pravila stranicu i imala sam odmah baš dobar osećaj da će da krene. Kada sam napisala prvu objavu NAŠI OSNOVNI PROIZVODI, shvatila sam da ne moram da se zadržim samo na tome. To jutro sam uzela sve moguće očeve knjige, malo istraživala po internetu i shvatila da su danas proizvodi od meda dosta traženi. Moja prednost bila je što je naš med 100 odsto prirodan, a sastojci koji se koriste za razne mešavine, takodje se mogu naći u našoj basti, a ljudi danas to vole.

Upravo iz porodičnog okruženja potekla je i ideja za prvi proizvod. Odlučila je da ljuidima ponusi vitaminsku bombu koju joj je majka dok je bila dete pravila za jačanje imuniteta. Stari recept ubacivanja u med seckanih orašastih plodova, limuna i čuvarkuće, mislila je da treba da se doradi, modernizuje.

- Ne volim da mi bude kiselo (zbog limuna) i bljutavo (zbog čuvarkuće). Međutim, pogledam na internetu limun i čuvarkuća u medu i izadje mi gomila recepata za imunitet, za šičćenje organizma, za čičćenje mioma i cisti čuvarkućom. Shvatim da su naše majke i bake znale ono što mi danas tražimo po interenetu. Odlučila sam da uvedem novi recept samo med i čuvarkuća i kada sam izbacila na svoju stranicu "pčelareva kći", odmah je stigla porudžbina. Ceo dan sam se tresla da li će se ljudima svideti, da li će im pomoći, a onda sam dobila pozitivne komentare od njih, što mi je dalo dodatni vetar u ledja - kaže mlada pčelarka.

foto: pčelareva kći

Danas Dragana svakodnevno proizvodi raznorazne vitaminske bombe koje pravi sa orašastim plodovima, a ima i proizvode za koje koristi žalfiju, lavandu, matičnjak, nanu, cimet, aroniju, crni kim..

- Moja kombinacija cimeta i meda dobra je za skidanje holesterola. Tu je i seme koprive i kakao za anemiju, zatim lan,.. Pergu, izuzetno kvalitetnu hranu i jedan od najkvalitetnijih proizvoda od pčela, vadim sama. Devet puta je bolja od polena, brže se usvaja u organizmu. Odlično mi ide, nisam se nadala, svaki dan imam po nekoliko porudžbina. Kada sam shvatila da posao cveta, počela sam da beležim rezultate. Imam jednu svesku u koju sam počela da pišem, ona je stalno uz mene jer, naprimer, dok šetam bebu, stigne nova porudžbina.

Kako bi svojim kupcima dokazala uspešnost svojih proizvoda ona ih isprobava na sebi:

- Snimam uvek sebe da bi žene videle da nije fotošop nego da med zaista pomaže koži. Zadovoljna sam zaradom, ali verujem da bi neko na mom mestu zaradjivao duplo više. Volim detalje, ukrašavam svoje teglice, vodim računa da moje mušterije kada dobiju proizvod uživaju u svakom smislu te reči - kaže naša sagovornica.

kurir.rs