EKSKLUZIVNO Oglasila se rođena sestra razjarenog putnika iz aviona! MOJ SULEJMAN NIJE RATOVAO, DRUŽI SE SA SRBIMA, DOBIO JE NAPAD

Rođena sestra Sulejmana Imamovića, koji je juče napravio haos u avionu koji je sleteo na Beogradski aerodrom, ekskluzivno za Kurir tvrdi da njen brat ne mrzi Srbe već da je burno reagovao zbog straha od letenja!

Imamović je napravio incident kad je avion na letu Danska -Tuzla zbog loših vremenskih uslova morao da sleti u Beograd. Počeo je da preti i da psuje sve srpsko.

- Ono nije bio moj brat! Ja ga takvog ne prepoznajem. Nisam ni mogla da gledam ono - počinje svoju emotivnu i potresnu ispovest rođena sestra Sulejmana Imamovića koji je priveden nakon skandala, a koja je zamolila da joj ne objavljujemo ime.

Dodaje da Imamović nije nacionalista i da su vesti i komentari o tome da je učestvovao u ratu 90-ih lažne jer je još početkom 1990. godine otišao u Dansku.

- Moj brat nije nacionalista. Druži se sa Srbima u Danskoj. Ja sam bila kod njega u gostima letos i da je takav ne bi ga ljudi onoliko poštovali. On se plaši aviona. Jedva ga je porodica ubedila da krenu avionom - rekla je sestra.

Naglašava da njihova porodica ni dok su živeli u Zavidovićima nije imala problema sa Srbima. Takođe, napomenula je da Sulejman sa porodicom već 30 godina živi u Danskoj, a da je ona 25 godina u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Mi smo rodom iz Zavidovića. U našem naselju bilo je dosta Srba. Nikad nikakav problem nije bio. Srbi su nam pomagali i mi njima. Ono što je brat psovao, to nije bio on. Ono je samo od straha i paranoje. Kad je saopšteno da će avion da prinudno sleti u Beograd, on je spavao i tada se probudio. Uplašio se. Pobledeo je od straha. Nije bio pri sebi. Nikada ne bi opsovao nikoga, a kamoli na nacionalnoj osnovi. Ne bi takvu bruku svojoj deci napravio - kroz suze i jecaje priča Sulejmanova sestra.

Rekla je i da je Sulejman miran i porodičan čovek i da joj je veoma žao što se ovo dogodilo. Posebno ističe da je srpska policija bila veoma pristojna i da su profesionalno obavili posao.

- Rekla mi je bratanica da je srpska policija bila jako fina prema njima i da su profesionalno obavili posao. Bratanica je otputovala za Tuzlu, a Sulejmanova supruga je ostala sa njim, nije želela da ga napušta. Iznajmila je stan u Beogradu - priča za Kurir rođena sestra Sulejmana Imamovića.

Podsetimo, Sulejman Imamović (58), državljanin Danske, poreklom iz BiH, koji je verbalno vređao i pretio zbog vanrednog sletanja aviona na beogradski aerodrom Nikola Tesla, posle pritvora od 48 sati, prema nalogu tužioca, pušten je na slobodu.

- Nakon saslušanja osumnjičenom je ukinuto zadržavanje i u skladu sa pravilima međunarodne pravne pomoći, predmet će biti ustupljen Kraljevini Danskoj na dalje postupanje, a imajući u vidu da se radi o licu koje je danski državljanin i da se na taj način obezbeđuje poštovanje načela celishodnosti i ekonomičnosti postupka - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

