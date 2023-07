ŽANU JE UJEO KRPELJ, LEKARI JE 4 GODINE POGREŠNO LEČILI! Tek kad više nisam mogla da pomerim nogu, poslali me na VMA (VIDEO)

Toplo vreme donosi nam borbu sa alergijama, ali i sa insektima. Svaka šetnja skoro je nezamisliva bez sredstava protiv komaraca ili krpelja. Kada nas ujede krpelj, često moramo za pomoć da se obratimo čak i lekaru, jer se ne preporučuje da ga iz kože vadite sami.

Ipak, ono što ujed krpelja može da krije je lajmska bolest, vrlo podmukli neprijatelj koji iz korena može da vam promeni život ako niste pažljivi. Žana Rajković iz Arilja bila je zdrava devojka, sa karijerom rukometnog golmana pred sobom. Onda je na Zlatiboru ujeo krpelj i tada je počela njena životna borba. Žana nam se danas uključuje iz Arilja.

Voditelji Pulsa Srbije Anastasija Čanović i Miloš Anđelković pirali su Žanu da li je taj ujed krpelja i simptomi koji su se posle javili bio po bilo čemu drugačiji od onoga na šta su ljudi navikli kada ih ujede krpelj.

- Razlikuje se kad je krpelj inficiran i naoravi se veliko crvenilo i otok. Krpelji koji ne nose boreliju na samom mestu ujeda ne ostavljau takvu manifestaciju. Meni je bilo otečeno i crveno - priča Žana.

Lekari isprva nisu pravilno tretirali Žanin problem, kaže sagovornica Kurir televizije.

- Nije se znalo, to je bilo 96. godine i tad se malo pričalo o lajmskoj bolesti. Zlatibor je bio najzdraviji o tom pitanju, međutim, kasnije sam počela da osećam simptome visoke temperature i bolova u zglobovima. Lekari su uporno tvrdili da mi je u pitanju reumatoidni artritis i tako me lečili 4 godine. Tek kad nisam više mogla da pomeram nogu, poslali su me na Infektivnu kliniku na VMA gde su me pitali sećam li se ujeda krpelja. Objasnila sam im, uradili su analizu krvi i test na boreliju koji je bio pozitivan. U krvi je bio povišen nivo toksina da su oni stavili tri znaka uzvika - opisuje svoju dramu Žana.

Ne vadite sami krpelja! Novinarka Kurir TV Lena Sudar uživo se uključila u program Pulsa Srbije i od dermatovenerologa, primarijusa Aleksandra Adamovića potražila odgovor kako se ponašati u slučaju ujeda krpelja. - Krpelji su aktivni u vreme vegetacije, od marta, pa sve negde do novembra. Ukoliko dođe do ujeda, nikako ne pokušavajte da ga skinete sami, natapajući ga alkoholom ili benzinom. Postoji mogućnost da, nakon što ga ubijete, u telu ostane rilica posle koje imate još veće probleme. Najbolje je odmah doći do nas i potražiti pomoć - kaže dr Adamović.

