AKO VAS UJEDE KRPLELJ, BOLJE GA NE VADITE SAMI! Doktor otkrio koje su opasnosti ako ne zatražimo stručnu pomoć NAKON UBODA (VIDEO)

Najveći strah onih koji prolećne dane provode u prirodi je ujed krpelja. Lekari kažu da ove napasti mogu biti prenosioci raznih bolesti, a najčešće prenose bakteriju koja izaziva lajmsku bolest.

Ujed se ne sme ignorisati, jer kod ljudi može izazvati i invaliditet. A kako se zaštiti i šta raditi u slučaju da vas ujede krpelj, istraživao je novinar Kurir TV Emir Ličina sa svojim sagovornikom.

- Ako vas ujede krpelj koji zaražen bakterijom kad može doći do lajmske bolesti. U roku od 3 do 10 dana pojavljuju se prvi siptomi u vidu crvenila u obliku prstena oko samog uboda. Dolazi do povišene telesne temperature, glavobolje, otoka u predelu zglobova - kaže lekar Demir Hasanović.

AKO VAS UJEDE KRPLELJ, BOLJE GA NE VADITE SAMI! Doktor otrkio koje su opasnosti ako ne zatražimo stručnu pomoć NAKON UBODA

Hasanović ne preporučuje da sami uklonimo krpelja ako dođe do ujeda već da se opratimo lekaru.

- Možemo sami ukloniti krpelja, ali ja ipak savetujem da to učini stručno lice, poput lekara, specijalnom picnetom. Zato što nestručno lice kad ukloni krpelja, može da ostane jedan deo na koži i kao posledica toga može se preneti bakterija u organizam - objašnjava dr Hasanović.

Za kraj preporučuje i kako se najbolje zaštititi i sprečiti da do ujeda na kraju ipak dođe.

- Dolazi lepo vreme, mnogo građana ide u šume i parkove sa decom. Treba izbegavati takva mesta, ali pošto je to malo verovatno, potrebno je imati duge rukave i nogavice, da koristimo sprejeve protiv ujeda insekata, takozvane repelente - kaže Hasanović.

