"KAD SMO U VERTIKALI SA BOGOM, HORIZONTALA JE LAKŠA" Episkop Šarić: Moderna iskušenja nose moderne probleme JEDAN JE POSEBNO VAŽAN

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja drugi dan najradosnijeg hrišćanskog praznika - Uskrsa, kojim se slavi vaskrsenje Isusa Hrista iz mrtvih i koji predstavlja suštinu hrišćanske vere.

Povodom ovog praznika nad praznicima novinarka Kurir TV Selena Močević razgovarala je sa vikarnim episkopom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, episkopom remezijanskim gospodinom Stefanom Šarićem o značaju tog praznika, ali i o iskušenjima sa kojima se bori čovek savremenog doba.

foto: Kurir televizija

- Da Hristos nije vaskrsao uzalud bi bila vera naša, kaže apostol Pavle. To je nešto što je novo pod kapom nebeskom. Mnogo je bilo velikih učitelja i mudraca, ima ih i danas, ali niko nije dao rešenje kako prevazići ovovremensko privremeno boravljenje na zemlji - rekao je vladika Stefan Šarić i dodao:

- Mi kad imamo Vaskrsenje Hristovo život nije težak negos smislen. Sva ostala iskušenja dolaze u drugi plan. Kada se povežemo u toj vertikali sa Bogom, onda je horizontala mnogo lakša makar bila u najtežim mogućim uslovima. Kada u istoriji srpski narod nije imao velike izazove. Uvek je to bilo tako. Moramo živeti ovde i sad, radovati se vremenu sa Bogom i sa svojim bližnjima. Da okupljamo porodicu i da se sabiramo sa akcentom da to radimo u ime Božje.

foto: Kurir televizija

Osvrnuo se na savremena iskušenja, a posebno je istakao problem savremenog egoizma kojem kako kaže bitno doprinose društvene mreže.

- Moderna iskkušenja nam daju moderne probleme. Jedan od tih problema je što u porodici imamo jedno dete. Danas smo jedinci, samci, singl. Malo ko se danas ženi i udaje. Malo ko odlazi u manastri da služi manastiru. Došlo je vreme da smo nekako okrenuti sami sebi i svom egoizmu. To je sve suprotno veri i crkvi kao ideji sabornosti. Zato su popularne te društvene mreže, zato što mi sami to palimo gasimo, lajkujemo, šta već radimo. To nas odvlači i to je poseban pakao. Rešenje je u veronauci, i u ulaganju u porodicu.

Konstatovao je da se ljudi danas često osećaju kao bogovi.

- Danas se jako mnogo govori o Bogu, a zapravo smo mi postali bogovi. Zaboravili smo Boga, prevazišli smo ga i danas smo "pametniji" od Boga. To su naše savremene zablude i naše greške.

Kurir.rs

