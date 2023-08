Nakon što su popile milkšejkove u kojima je pronađena bakterija listerija, tri osobe su umrle, a tri su hospitalizovane.

Iako se sve ovo dogodilo u Vašingtonu, hiljadama kilometara daleko od nas, ipak se, budući da je sezona leta i hladnih milkšejkova i sladoleda na točenje, postavljamo pitanje - šta je zapravo listerija i kako dolazi do infekcije? Da li je smrtonosna?

Time se jutros bavio i novinar Kurir TV Emir Ličina u raygovoru sa svojom sagovornicom.

- Listeroija je bakterija koja se nalazi svida oko nas, najviše se nalazi u zemljištu. Najčešće je prenose zaražene životinje na čoveka. Nije zabeležen slučaj preošenja s čoveka na čoveka, izuzev s trudnice na plod - kaže dr Lejla Ćeranić, infektolog.

Pojasnila je i na koji način se čovek izlaže zarazi ovom bakterijom.

- Kada čovek koristi kontaminirano meso, mleko ili mlečne proizvode zaražene životinje dolazi do zaraze. Ova bakterija opstaje na svim temperaturama i posebno na nižim je aktivna. To su one temperature iz frižidera, čak se može preneti kontaminiranim povrćem i voćem - objašnjava doktorka.

05:26 BAKTERIJA UBICA IZ MILKŠEJKA OPSTAJE SVUDA! Dr Ćeranić: Listerija je aktivna na niskim temperaturama, IMA JE ČAK I U VOĆU I POVRĆU

Rekla je i na šta se konkretno žale pacijenti oboleli od ove bolesti.

- Izaziva različite kliničke slike, od crevnih infekcija, do infekcija mozga i moždanih ovojnica. Posebno osetljiva populacija su stariji ljudi, hronični bolesnici i oni čiji je imunološki sistem narušen.

Napominje da nema razloga za zabrinutost jer se od infekcije listerijom možemo zažtititi.

- Suludo je da se plašimo i u kući i van nje. Mikroorganizmi su svuda oko nas, postoje posebni uslovi u kojima je ta bakterija aktivna, kao i stanje našeg organizma. Treba mnogo fatora da se spoji da bi bakterija izazvala bolest. Mi kod nas ne beležimo mnogo listerioze, uglavnom prođe kao asiptomatska slika - ističe dr Ćeranić.

Za kraj objašnjava i šta možemo da uradimo kako bismo predupredili potencijalnu infekciju.

- Postoji način da se obranimo, kad se radi o listeriji mora se voditi računa o higiheni, o uslovima rada gde se priprema hrana. Kad kupimo voće i povrće možemo da unesemo listeriju ako ga prethodno ne operemo.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs