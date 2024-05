NA KOŠARAMA SAM SHVATIO: ČOVEK JE NAJVEĆA ŽIVOTINJA! Heroj opisao ČUDESAN događaj koji svedoči o NADLJUDSKOJ snazi srpskih boraca!

Šta čini osnovne elemente srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta? Kakav je odnos Srba prema sopstvenom identitetu? Veliki prijatelj srpskog naroda, doktor Arčibald Reis, u svojoj testamentalnoj poruci, čujte, Srbi je napisao Srbi su po tradiciji ratnički, graničarski i slobodoljubiv narod, čime se osnovano i ponose.

Dokaz za srpski ratnički duh između ostalog, jeste što pripadaju retkim narodima u svetu gde se odlazak regruta u vojsku bučno i razdragano proslavlja kao da je svadba ili rođenje deteta. Jedan srpski general, čija će ćerka uskoro biti gost Crne hronike, govorio je, mi smo narod slobodarski, narod koji kada ga napadnu zna da se bori.

Znamo da se borimo i da branimo. To što smo imali toliko ratova kroz istoriju je posledica našeg strateškog položaja. Bog nam je dao da budemo kapija prema istoku, da budemo na vetrometini na ovom krvavom Balkanu i da tu svoju slobodu čuvamo na najbolji način.

Kroz više vekova osmanske okupacije Srbije, ali i nadalje kroz istoriju, osnovni čuvar srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta bila je Srpska pravoslavna crkva, koja je kroz sve te bure i potrese u Bespuću i daleko od turskih karavana uspela da sačuva nacionalnu posebnost i duhovnost srpskog naroda, slavu i običaje, koji naš narod čine posebnim.

Jedan srpski vojnik je noćima čuvao sve što je od njegove zemlje ostalo. Imao je 22 godine i kao redovan vojnik Martovske klase 1998. godine u kasarni Petar Bojović iz Peći poslat je na Košare.

Gost emisije Crba Hronika bio je Ivan Ranković, odlikovani heroj sa Košara.

Prisetio se događaja kada se sa svojim drugovima našao u ekstremnim vremenskim uslovima na strmom i neprohodnom terenu:

- Kada smo izlazili na Maja Glavu, uhvatili smo u Muliću dva ili tri šitarska konja. Svako od nas je nosio na sebi možda po 50 kilograma opreme. Teren je takav da su konji popadali, posle par kilometara koliko smo ih natovarili sa municijom i sa hranom. Skinuli smo tovar sa konja stavili ga na nas i nastavili. Tu sam shvatio da je čovek najveća životinje, da nema veće životinje od čoveka. Kad nešto zacrta, kad ima jak cilj, on će da ga istera. Ono što životinja ne može da ga istera, čovek će ga istera.

Tada su na Maja Glavi počela ratna dejstva kada su herojski stradali neki od njegovih drugova:

- Tu su već počela dejstva na Maja Glavi gore, baš je bilo žestoko. Imali smo i poginulih i nestalih. I dan danas su momci dole kao što je moj sugrađanin Saša Ivanković, Zoran Jatović, oni su ostali dole, nisu nađeni još uvek. Nadamo se da ćemo im naći, grobna mesto su prazna. Mi u Loznici svake godine obeležavamo pomen, ali grobivi su prazni.

Poseban utisak na njega u borbi za karaulu ostavio je proičnik Jovica Petković:

- Pokušali smo vratiti karaulu. Moje odeljenje je držalo jedan vrh gde nas je zakucaoo Broving jedan i odatle nismo mogli da mrdemo dalje, ali čekao se moment kada ćemo da se probijemo. To je bio drugi bataljon 125. motorizovane brigade. Kosovska Mitrovica je bio prvi bataljon. Levo krilo od nas je bio prvi bataljon sa poručnikom Ivicom Petkovićem. Ja tog čoveka nisam poznava. On je bio u Mitrovici, ja sam bio u Peći, ali kroz tu akciju, on mi se urezao za čitav život, kao sinonim za heroja, za junaka. Bodrio je celu liniju ajmo junaci, juriš, evo ih, ajmo junaci. I našao ga je snajper, ilj čak taj Broving možda, i tu je pogino tada.

A na desnom krilu nalazio se njegov neverovatno hrabar sugrađanin koji je nažalost takođe poližio život za otažninu:

- Na desnom krilu je bio, taj moj sugrađaj, junak, div junak, Saša Ivanković, sa svojim klasićima, mlađim od nas, i u celom tom metežu, ceo dan smo bukvalno vodili bliske borbe sa neprijateljem. On je ostao ranjen tu kao i još par momamka. Kad su posle došli da ih izvučemo, nismo ih našli. Imali smo neke lokacije, gledali smo neke snimke gde su zakopavani naši vojnici, delegacija je išla ispred Vlade. Ali mislim da Šiptari neće uopšte da dozvole da se nađu ti ljudi, ali opet... Daće Bog, naći ćemo ih sigurno.

