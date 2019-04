UŽIVO KURIR TV BUDUĆNOST ZDRAVE SRBIJE Ana Brnabić: Reforme u bezbednosti hrane sprovodimo pre svega zbog naših građana, zbog bezbednosti njihovih života!

Kompanija Adria Media Group organizuje konferenciju “Bezbednost hrane – Budućnost zdrave Srbije“ pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Važnost ove konferencije ogleda se u tome što ćemo prvi put predstaviti i zajedno sa svim akterima na tržištu prodiskutovati značaj novog zakona i uticaj na dalji ekonomski razvoj. Prezentovaćemo benefite otvaranja nacionalnih referentnih laboratorija i razgraničenja nadležnosti, a pokazaćemo i kako jačanjem lokalnih proizvođača možemo doći do perspektivne i zdrave ekonomije.

PRVI PANEL

PUT KA EU - NOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE I PRVA NACIONALNA REFERENTNA LABORATORIJA

10.19 - Ako smo prihvatili put evropskih integracija u poljoprivredi onda moramo da znamo da barem jedno 50 odsto propisa otpada koje moramo da menjamo, rekao je ministar Nedimović.

"Suština je da na granici preterano ne mučimo one koji ulaze u zemlju, ali da imamo jasna pravila kada se i šta kontroliše. Ne može bilo koja kompanija da bude izložena permanentnim kontrolama samo zato što neko misli da tako treba. S druge strane imali smo situaciju gde je roba bezbedna za upotrenu a imamo ono "najbolje upotrebiti do..." i "upotrebiti do..." Ali da bi sve ovo moglo da funckioniše, džaba vam svaki propis, ako nemate inmstrumente da izmerite da li je to zaista tako i ako nemate ljude na terenu", rekao je ministar Nedimović.

Prema njegovim rečima vrlo često su ljudi poljoprivredu doživljavali samo kroz to koliko ćemo proizvesti, koliki će prinos biti.

"Ali moramo da razmišljamo i kome ćemo to prodati", rekao je Nedimović.

IZ OBRAĆANJA PREMIJERKE ANE BRNABIĆ:

9.55 - I ovde radimo u najvećoj mogućoj meri da unapredimo našu efikasnost. I ovde moram da pomenem važnost digitalizacije i pravljenja jednog važnog savremenog sistema.

9.51 - Kao i u svim oblastima, reforme u bezbednosti hrane sprovodimo zbog naših građana, zbog bezbednosti njihovog života a ne zbog suklađivanja normi sa EU.

9.50 - Izazov je što država mora da razvije industriju hrane sa što manje nameta. Sa jedne strane imamo stroga pravila koja će osigurati bezbednost hrane a sa druge moramo da osiguramo tržište hrane koje nije opterećeno administrativnim barijerama.

foto: Printscreen

9.48 - Nadam se da ćemo krajem ovog ili početkom seldećeg meseca krenuti u elektrifikaciju polja. Jedna od velikih tema je modernizacija poljoprivrede. Ovo su neke oblasti koje će u potpunosti promeniti našu poljoprivredu. Mi imamo sistemski pristup koji će dati dobre rezultate.

9.47 - Zahvalna sam Adria Media Grupi na organizovanju ovakve konferencije. Moram da istaknem da sam veoma zadovoljna radom Ministarstva poljoprivrede i ministra Nedimovića.

IZ OBRAĆANJA SEMA FABRICIJA:

9.43 - Mi smo obezbedili opremu Veterinarskom institutu ali smo i finansirali različite oblasti. Što se tiče bezbednosti hrane obezbedili smo 35 miliona evra. Naravno, ovaj sistem ide u pravom smeru. Kada pogledamo brojke vidimo kako stoji kvalitet srpskih proizvoda.

foto: Printscreen

Srbija treba da nastavi fitosanitarnu politiku i politiku bezbednosti hrane.

9.40 - Prva stvar je zaštitta potrošača, a to je povezano sa kvalitetom proizvoda i samim transportom proizvoda.

IZ OBRAĆANJA MINISTRA BRANISLAVA NEDIMOVIĆA:

9.38 - Šta su izazovi koji stoje pred nama. Propisi su bili takvi koji su nas ograničavali. Bilo je potpuno nenormalno da država nema kontrolni mehanizam... Npr neko uveze hranu a onda taj isti kontroliše tu hranu. Dešavalo se da prvi nalaz bude pozitivan na nešto a onda drugi bude negativan. Danas je to sve drugačije.

foto: Printscreen

9.37 - Puno posla je bilo. Jedno 10 godina se neke instutucije nisu razvijale. Postojao je pritisak određenih lobi grupa.

9.36 - Zadovoljstvo mi je što ovu temu imamo prvi put na dnevnom redu u punom kapacitetu. Pričalo se o ovoj temi ali je normalno što ona do sada nije bila u fokusu. Imali smo druge probleme.

(Kurir)

Kurir