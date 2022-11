OGLASILI SE MINISTRI POSLE LEKCIJE KOJU IM JE OČITAO ŠEF MUP BRATISLAV GAŠIĆ: Evo šta su rekli o korišćenju "blinkera"!

Bratislav Gašić na sednici Vlade stavio do znanja kolegama iz Nemanjine 11 da više neće moći da koriste svetlosnu signalizaciju oni koji na to nemaju pravo, te da će im saobraćajna policija oduzimati kola kad ih uhvati

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić iskritikovao je pojedine ministre i državne funkcionere koji koriste svetlosnu i zvučnu signalizaciju a da im tako nešto po zakonu ne pripada, te zapretio da će saobraćajna policija svakome koga zatekne u tom prekršaju oduzimati službena kola, saznaje Kurir!

No, aktuelni ministri za Kurir listom tvrde da niti su ikada koristili ovu signalizaciju, niti nameravaju s tim da počnu.

Nakon ove Gašićeve poruke na poslednjoj sednici Vlade Kurir je kontaktirao s većinom ministara s pitanjem da li su koristili ili još koriste blinkere, ali nijedan nije rekao da je ikada posegao za tom vrstom signalizacije, dok su pojedini i čvrsto stali uz ovu odluku ministra Gašića.

Prezirem bahatost

- Potpuno podržavam odluku ministra Gašića jer je zasnovana na zakonu. Zna se ko po zakonu ima pravo na takvu vrstu signalizacije. Nikada u svom životu nisam imao tu vrstu signalizacije ili blinkere, ni privatno ni na javnoj funkciji. Nisam bio na funkciji koja bi to zahtevala, tako da nije bilo potrebe za tim. Dok sam obavljao javnu funkciju u Beogradu, nisam koristio ni službeni automobil. Nikada nisam imao obezbeđenje, ni privatno ni državno. Nažalost, bilo je ljudi u upravi, čak i direktora lokalnih preduzeća, među kojima i beogradskih, koji su koristili blinkere i signalizaciju bez prava da je imaju. Prezirem tu vrstu bahatosti. Verujem da se posle ove odluke to više neće dešavati - naglasio je za Kurir ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

foto: Kurir televizija

S njim je saglasan i ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović.

- Podržavam čvrstu odluku ministra Gašića da se stane na put ovoj neodgovornoj praksi pojedinaca, koja se i danas može povremeno videti. Neodgovorno je da neki ministri koriste blinkere a da im to ne pripada po propisima ili bezbednosnoj proceni nadležnih službi. Lično nikada nisam koristio svetlosnu signalizaciju, niti na to imam pravo, a pravo da vam kažem, bilo bi me i sramota - kazao nam je Momirović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine.

Puna podrška

foto: Instagram Printscreen/Toma Momirović

Punu podršku ovoj Gašićevoj inicijativi dao je i ministar prosvete Branko Ružić.

- Nikada u svojoj političkoj karijeri to nisam činio. Prosto mi ne pristaje spram kućnog vaspitanja i odgovornosti koju osećam prema državnoj funkciji - istakao je za Kurir.

foto: Ministarstvo prosvete

Da čak ne koristi ni službeni auto, a kamoli ovu signalizaciju, tvrdi ministar bez portfelja Novica Tončev.

- Svako treba da poštuje zakon, a posebno svi koji su izabrani na bilo koju funkciju. Ja nikada to nisam koristio, a nikada nisam koristio ni državni automobil. I sada kao ministar se vozim privatnim kolima - rekao je Tončev za Kurir.

foto: Nikola Anđić

I u kabinetu ministra finansija Siniše Malog poručuju za Kurir da on nikada nije koristio, niti koristi tu signalizaciju.

foto: Zorana Jevtić

Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kaže za Kurir da niti je koristio, niti ima nameru da koristi blinkere.

foto: Printscreen/RTV

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja, za Kurir kaže da nikada nije koristio ovu vrstu signalizacije.

foto: Printscreen YouTube

- Ministar Gašić je potpuno u pravu, zakon se mora poštovati i biti isti za sve - konstatovao je on.

Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović kratko je poručila za Kurir da nikad nije koristila niti će koristiti "blinkere".

foto: Ministarstvo životne sredine

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić kazala je da je "zakon potpuno jasan".

- Uvek sam radila i radiću u skladu sa zakonima Republike Srbije - kazala je ona za Kurir.

foto: Ana Paunković

Kad se koriste

Inače, blinkeri su crveno-plava svetla ugrađena u prednju masku vozila koja se naizmenično pale i gase. Koriste ih automobili pod pratnjom, kada moraju da prekrše saobraćajne propise, tj. iskoriste prvenstvo prolaza u odnosu na druge učesnike u saobraćaju. Prema važećem zakonu, MUP može da dodeli blinkere osobama na značajnim državnim funkcijama kojima je ugrožena bezbednost ili im je s razlogom potreban brz prolazak.

Međutim, ovu opremu koristili su biznismeni, estradne ličnosti, poslanici, predsednici opština i direktori, što je zakonom kažnjivo.

Ko sve po zakonu sme da koristi blinkere: predsednik republike

predsednik Narodne skupštine

predsednik Vlade

ministar spoljnih poslova

ministar odbrane

ministar unutrašnjih poslova

načelnik Generalštaba Vojske Srbije

direktor BIA, direktor Vojnobezbednosne agencije

direktor Vojnoobaveštajne agencije

direktor policije

strani državnici, nosioci najviših funkcija tokom posete Srbiji

nosioci najviših pravosudnih funkcija i drugi državni funkcioneri u zavisnosti od procene ugroženosti, a po preporuci Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti

Boris Antić, profesor Saobraćajnog fakulteta Ovo bi trebalo da bude tek početak Profesor Saobraćajnog fakulteta Boris Antić za Kurir kaže da nisu samo ministri i državni funkcioneri ti koji koriste blinkere. - To zloupotrebljavaju i iz drugih službi, a čak može i neko N. N. lice da kupi, recimo, crnu "škodu superb" sa zatamnjenim staklima i na pijaci kupi blinkere. No, po pitanju ministara i funkcionera treba ili zakonom urediti da mogu da koriste tu vrstu signalizacije, ili u suprotnom, naravno, ne smeju da je koriste. Svakako je dobro što se ministar policije bavi bezbednošću saobraćaja, ali ovo ne treba da bude jedini korak. Recimo, po meni su mnogo opasniji oni koji na različite načine skrivaju tablice (belim papirima, zaštitnim maskama i sl.), jer i ne znam koji je razlog što to rade i kakve su im namere - jasan je Antić. I profesor Milan Vujanić ukazuje da se oni koji uključe ovu signalizaciju a nemaju na nju pravo lažno predstavljaju, čime obmanjuju ostale učesnike u saobraćaju.

Ivana Žigić/ Foto/Source:MUP Srbije