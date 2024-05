ZASTRAŠUJUĆE SCENE U POŽEGI, MISTERIOZNI KRUGOVI NIČU IZ TRAVE: Ljudi NE VERUJU svojim očima, niko ne zna KAKO NASTAJU! (FOTO)

Neobična pojava u selu Zdravčići kod Požege iznenadila je domaćicu Ljiljanu Kostić kada je na livadi u svom dvorišu ugledala krug u travi koji se samo jednom pojavio i nikako ne prolazi.

- Prvo sam pomislila da je moža ostao trag od veštačkog đubriva, ali nije bilo od toga. Na mestu gde je krug u trvi, po toj liniji raste mnogo jača trava i vidljiv je i kad se pokosi i kad trava nabuja. Ono što je takođe neobično jeste što samo u tom krugu konstatno rastu pečurke, kaže Ljiljana.

foto: RINA

Iako je uzrok nastanka ove nesvakidanje prirodne pojave još uvek nepoznat, Ljiljana sumnja da se pojavila nakon jedne oluje.

- Spremala se kiša i jako je grmelo u daljini, ja sam u jednom trenutku ugledala kako je samo ona jedna "svetlica" od munje zasijala u mom dvorištu. Kada sam se prisećala, shvatila sam da se krug nepsoredno posle toga pojavio, dodaje Ljiljana.

foto: RINA

Inače, iako retka ova nije jedinstvena pojava u ovom kraju jer neobični krugovi su viđeni i u susednom Kosjeriću. Na livadama u selu Suvo Vrelo kod Kosjerića pojavili su se neobični prstenovi, koje meštani ovog kraja zovu „majdanski krugovi”. Za njih to nije ništa novo, složni su da tu postoje oduvek ali zašto i kako nastaju niko ne zna.

- Oni se pojavljuju u proleće i ta zelena trava okolo, taj krug se ocrtava, to se nešto odozgo dešava, pa se pojavi taj majdanski krug, verovatno je u tom delu trava malo osetiljivija kad pozeleni. To su neka energetska polja za koja mi baš nešto mnogo i ne znamo. Nekog to leči, nekome pomaže, a ima onih kojima i odmaže, sve zavisi ko je u pitanju - zaključuje Milan Božović iz Kosjerića.

Kurir.rs/Rina/Preneo: D. P.