Slušaj vest

Razdvajanje Korejskog poluostrva nakon Drugog svetskog rata na sovjetsku (severna) i američku (južna) polovinu, donelo je novonastaloj Severnoj Koreji sasvim jedinstvenu političku situaciju. Vladavina dinastije Kim, koja je započela 1948, traje sve do danas.

Prvi severnokorejski vladar bio je Kim Il Sung, koji je na dužnost predsednika stupio nakon poraza Japana u Drugom svetskom ratu, pod čijom vlašću je bilo Korejsko poluostrvo. Do stupanja na vlast, Il Sung je učestvovao u gerilskom otporu protiv japanske vladavine u Mandžuriji i Koreji, a bio je i oficir u Crvenoj armiji.

Nakon završetka rata, Il Sung se 1945. vraća u domovinu sa činom majora Crvene armije. S obzirom na to da su Sovjeti tražili pouzdanog i harizmatičnog vođu Severne Koreje, izbor je pao upravo na njega. Predsednikom je proglašen već pomenute 1948. i na vlasti je ostao sve do svoje smrti 1994. godine, kada je proglašen večnim predsednikom. Tokom 50-ih godina pokušao je da ujedini razjedinjenu Koreju, što je rezultiralo Korejskim ratom. Iako su granice ostale na snazi, Kim Il Sung iskoristio je rat za dodatnu militarizaciju društva, uklanjanje unutrašnje opozicije i stvaranje temelja za autokratiju.

Tokom vladavine uveo je ideologiju juche (džuče), odnosno kombinaciju marksističko-lenjinističke ideologije i ekstremnog nacionalizma. U 70-im je postavio temelje za nasleđivanje unutar porodice, pripremajući tako svog sina za vladavinu.

Nakon Il Sungove smrti, na vlast dolazi Kim Džong Il, koji je dolaskom na vlast uspostavio stabilnost kroz politiku songun, odnosno vojsku je stavio na prvo mesto. Tako su oružane snagedobile apsolutni prioritet u resursima i društvu. Vladavinu su mu obeležile teška ekonomska kriza, razorna glad koja se pojavila sredinom 90-ih i međunarodna izolacija. Takođe je pokrenuoi tajni program nuklearnog oružja, po čemu je Severna Koreja danas itekako poznata.

Likovi Kim Il Sunga i Kim Džong Ila prisutni su na svakom koraku u obliku spomenika, uličnih murala i obaveznih znački koje stanovništvo Severne Koreje mora da nosi. Tako je ovaj dvojac pretvoren u kult ličnosti.

Poslednji i aktuelni severnokorejski predsednik Kim Džong Un na vlast je došao 2011, nakon očeve smrti. Vlast je učvrstio brzim i efikasnim uklanjanjem političkih protivnika, uključujući i pogubljenje sopstvenog ujaka i ubistvo polubrata. Dodatno je pojačao nuklearni i raketni program, čime je ova država postala svetska nuklearna sila. Kako bi zadržao kontrolu nad informacijama i granicama, Kim Džong Un sproveo je ograničene ekonomske reforme.

Vladavinu dinastije Kim obeležila je stroga kontrola društva, što se i danas vidi u državnom monopolu nad medijima, potpunoj cenzuri interneta i bilo kakvom pristupu stranim medijima. Pristup obrazovanju, zapošljavanju i mestu stanovanja i dalje je određen porodičnim poreklom i političkom lojalnošću predaka iz perioda pre i tokom Korejskog rata.