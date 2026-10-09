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Džoni Dep i Amber Herd prošli su put od velike ljubavi do brutalnog javnog obračuna. Njihov brak brzo se raspao, a usledile su godine međusobnih optužbi za nasilje.

Pogledajte u galeriji fotografije Džonija Depa i Amber Herd:

1/9 Vidi galeriju Džoni Dep i Amber Herd Foto: Profimedia, Profimedia, ELIZABETH FRANTZ / AFP / Profimedia

Sve je počelo 2009. godine kada su se upoznali na snimanju filma "Dnevnik opijanja" (The Rum Diary). Iako su tada oboje bili u drugim vezama, on sa Vanesom Paradajs, a ona sa fotografkinjom Tasjom van Ri, privlačnost je bila očigledna. Romantičnu vezu započeli su u tajnosti krajem 2011. godine. Verili su se početkom 2014. godine, a venčanje je usledilo u februaru 2015. na glumčevom privatnom ostrvu na Bahamima.

Brzi raspad idile i prve optužbe

Tada se činilo da su pronašli idealnu ljubavnu priču, ali idila nije dugo trajala. Već u maju 2016. godine, nakon samo 15 meseci braka, Amber je zatražila razvod navodeći nepomirljive razlike. Ubrzo nakon toga zatražila je zabranu prilaska, tvrdeći da ju je glumac fizički i emocionalno zlostavljao.

Džoni Dep, Amber Herd Foto: Profimedia

Glumac je te optužbe oštro negirao. Razvod je finalizovan početkom 2017. godine, uz nagodbu prema kojoj joj je Dep isplatio sedam miliona dolara, koje je ona obećala da donira u dobrotvorne svrhe.

Situacija se ponovo zakomplikovala krajem 2018. godine kada je glumica napisala kolumnu za novine o porodičnom nasilju, što je objavljeno u izveštaju američkih medija. U njoj se opisala kao žrtva nasilja, a iako nije izričito spomenula bivšeg supruga, on ju je tužio za klevetu tvrdeći da mu je tekst uništio karijeru.

Pravni sporovi i medijsko ludilo

Pre američkog suđenja, Dep je pokrenuo tužbu protiv britanskog tabloida The Sun jer su ga nazvali zlostavljačem, ali je taj spor izgubio. Ipak, pravo medijsko ludilo usledilo je tek 2022. godine na sudu u Virdžiniji.

Džoni Dep, Amber Herd Foto: Profimedia

Suđenje u Americi prenosilo se uživo i nedeljama je dominiralo društvenim mrežama. Svet je pratio mučne detalje iz njihovog privatnog života, uključujući bizarne svađe, audio-snimke i međusobne uvrede. Glumac je svedočio da nikada nije udario nijednu ženu, te da je Herd zapravo bila nasilna. Spomenuo je i incident u Australiji u kojem mu je, kako tvrdi, odbačena flaša votke odsekla vrh prsta.

S druge strane, glumica je u suzama opisivala kako ju je bivši suprug tukao, ponižavao i kontrolisao pod uticajem alkohola i droga. Njen tim optuživao ga je za strašna zlostavljanja iza zatvorenih vrata.

Presuda i konačna nagodba

Porota je u junu 2022. većinski stala na stranu Depa, dodelivši mu deset miliona dolara kompenzacione odštete i pet miliona dolara kaznene odštete, koja je kasnije smanjena. Herd je pak dobila dva miliona dolara u svojoj protivtužbi zbog klevete.

Džoni Dep, Amber Herd Foto: ELIZABETH FRANTZ / AFP / Profimedia, Profimedia

Krajem te iste godine bivši supružnici postigli su nagodbu prema kojoj je ona pristala da plati milion dolara svom bivšem mužu. Taj iznos glumac je odlučio da donira u humanitarne svrhe, čime su konačno zatvorili ovo bolno pravno poglavlje. Iako su oboje pokušali da krenu dalje, ona u Španiji, a on snimajući filmove u Evropi, njihova priča ostaće zapamćena kao jedan od najvećih padova u istoriji Holivuda.

Pogledajte video: Suđenje Džoni Depa i Amber Herd