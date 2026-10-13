Petar Grašo najavio veče puno emocija, muzike i uspomena, a 15. oktobra publiku u Plavoj dvorani očekuje koncert koji će podsetiti na neke od najvećih imena regionalne muzičke scene.

Postoje pesme koje nas vraćaju ljudima koje smo voleli, prijateljstvima koja su ostavila trag i trenucima koje čuvamo od zaborava. Upravo takve emocije Petar Grašo želi da donese publici na koncertu u Sava centru 15. oktobra, a gostujući u emisiji „150 minuta“ otkrio je da priprema i poseban muzički omaž ljudima koji su obeležili njegov život.

„Sviramo i pesme koje ja nisam otpevao, ali me vezuju za neke doista drage ljude u mom životu. Tako ćemo se osvrnuti na moje prijateljstvo sa Oliverom, moje prijateljstvo sa Arsenom Dedićem i Kemalom Montenom... Evo, sad sam vam možda malo odao u kojem smeru ćemo ići“, rekao je Grašo, zagolicavši maštu publike pred beogradski koncert.

Pominjanje Olivera Dragojevića, Arsena Dedića i Kemala Montena nagoveštava da će publika u Sava centru imati priliku da čuje i pesme koje nose posebnu emotivnu težinu. Reč je o velikanima regionalne muzike čije su interpretacije i autorski rad ostavili neizbrisiv trag, a Grašine reči otkrivaju i ličnu dimenziju večeri koju priprema.

Ono što ovaj koncert čini posebno zanimljivim jeste upravo mogućnost da se, uz Grašine prepoznatljive hitove, publika priseti i muzike koja je povezivala generacije. Njegova priča o prijateljstvima sa Oliverom, Arsenom i Kemalom daje naslutiti da će 15. oktobar doneti trenutke u kojima će se pevati uglas, ali i one u kojima će emocije govoriti više od reči.