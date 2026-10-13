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Šargarepa sa belim lukom odličan je izbor za ljubitelje kisele zimnice koji žele da pripreme nešto drugačije od uobičajene turšije. Kratko obarena šargarepa zadržava čvrstinu, dok joj beli luk i peršun daju izraženiju aromu. Priprema je jednostavna, a ovako spremljeno povrće lepo se slaže uz pečenje, pasulj, krompir i druga zimska jela.

Sastojci za šargarepu sa belim lukom

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Foto: Rimma Bondarenko/Shutterstock

  • 3 kg šargarepe
  • 300 g belog luka
  • 300 ml prehrambenog sirćeta sa najmanje 5% kiseline
  • 400 ml vode
  • 2 veze peršuna
  • 100 g soli

Šargarepu kratko obarite

  1. Šargarepu operite, oljuštite i isecite na kolutove ili štapiće približno iste veličine. Tako će se komadi ravnomernije obariti, a kasnije ćete ih lakše rasporediti u tegle.
  2. Spustite ih u ključalu vodu i blanširajte oko pet minuta. Vreme prilagodite debljini komada: šargarepa treba malo da omekša, ali da ostane čvrsta. Ocedite je i kratko prohladite.
  3. Beli luk oljuštite i razdvojite na čenove. Peršun dobro operite, ocedite i sitno iseckajte.
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Foto: Rimma Bondarenko/Shutterstock

Pripremite kiseli preliv

  1. U šerpu sipajte vodu i sirće, dodajte so i zagrevajte do ključanja. Mešajte dok se so potpuno ne rastvori, pa sklonite sa šporeta.
  2. U čiste tegle, pogodne za vruće punjenje, rasporedite šargarepu, beli luk i peršun. Nemojte previše sabijati povrće, kako bi preliv mogao da dopre između komada.
  3. Prelijte toplom tečnošću tako da povrće bude potopljeno. Ako navedena količina nije dovoljna, napravite još preliva u istom odnosu sastojaka, umesto da dolivate samo vodu.
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 Video: Da li je zimnica zdrava

06:06
Da li je zimnica zdrava ili ne?  Izvor: Kurir televizija