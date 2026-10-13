Šargarepa sa belim lukom odličan je izbor za ljubitelje kisele zimnice koji žele da pripreme nešto drugačije od uobičajene turšije. Kratko obarena šargarepa zadržava čvrstinu, dok joj beli luk i peršun daju izraženiju aromu. Priprema je jednostavna, a ovako spremljeno povrće lepo se slaže uz pečenje, pasulj, krompir i druga zimska jela.