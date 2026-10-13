Uz ajvar, turšiju i kisele paprike, napravite mesta i za šargarepu sa belim lukom i peršunom.
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Kisela šargarepa za zimnicu pravi se očas posla: Jednostavan recept koji ćete rado jesti tokom zime
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Šargarepa sa belim lukom odličan je izbor za ljubitelje kisele zimnice koji žele da pripreme nešto drugačije od uobičajene turšije. Kratko obarena šargarepa zadržava čvrstinu, dok joj beli luk i peršun daju izraženiju aromu. Priprema je jednostavna, a ovako spremljeno povrće lepo se slaže uz pečenje, pasulj, krompir i druga zimska jela.
Sastojci za šargarepu sa belim lukom
Foto: Rimma Bondarenko/Shutterstock
- 3 kg šargarepe
- 300 g belog luka
- 300 ml prehrambenog sirćeta sa najmanje 5% kiseline
- 400 ml vode
- 2 veze peršuna
- 100 g soli
- Šargarepu operite, oljuštite i isecite na kolutove ili štapiće približno iste veličine. Tako će se komadi ravnomernije obariti, a kasnije ćete ih lakše rasporediti u tegle.
- Spustite ih u ključalu vodu i blanširajte oko pet minuta. Vreme prilagodite debljini komada: šargarepa treba malo da omekša, ali da ostane čvrsta. Ocedite je i kratko prohladite.
- Beli luk oljuštite i razdvojite na čenove. Peršun dobro operite, ocedite i sitno iseckajte.
Foto: Rimma Bondarenko/Shutterstock
Pripremite kiseli preliv
- U šerpu sipajte vodu i sirće, dodajte so i zagrevajte do ključanja. Mešajte dok se so potpuno ne rastvori, pa sklonite sa šporeta.
- U čiste tegle, pogodne za vruće punjenje, rasporedite šargarepu, beli luk i peršun. Nemojte previše sabijati povrće, kako bi preliv mogao da dopre između komada.
- Prelijte toplom tečnošću tako da povrće bude potopljeno. Ako navedena količina nije dovoljna, napravite još preliva u istom odnosu sastojaka, umesto da dolivate samo vodu.
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