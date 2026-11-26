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Upravni odbor Nvidije vratio je Džensena Huanga na mesto predsednika i izvršnog direktora kompanije, svega jedanaest dana nakon njegovog odlaska. Odluka je izazvala snažnu reakciju investitora: akcije proizvođača čipova skočile su 31,5 odsto i dostigle cenu od 165,05 dolara. Tržišna vrednost kompanije porasla je za približno 950 milijardi dolara, što predstavlja najveći jednodnevni rast vrednosti neke kompanije zabeležen na berzi.

Povratak Huanga usledio je nakon perioda velike neizvesnosti oko budućnosti kompanije i njegove uloge u globalnoj industriji veštačke inteligencije. Investitori su strahovali da bi njegov odlazak mogao da oslabi poverenje u Nvidiju, čiji su procesori postali ključna infrastruktura za razvoj AI sistema. Njegovo ponovno imenovanje zato je protumačeno kao signal kontinuiteta u upravljanju kompanijom.

Foto: ChatGPT

Huangovo bogatstvo poraslo za 34 milijarde

Najdirektniju korist od skoka akcija imao je sam Huang. Prema procenama zasnovanim na listi najbogatijih ljudi u realnom vremenu, njegovo lično bogatstvo povećalo se za oko 33,7 milijardi dolara, odnosno približno 34 milijarde za samo jedan dan. Ukupna vrednost njegove imovine dostigla je oko 143,8 milijardi dolara, što ga je podiglo na 13. mesto na svetskoj listi milijardera.

Huang poseduje približno 3,5 odsto do 3,6 odsto Nvidije, pa se promena tržišne vrednosti kompanije direktno odražava na njegovu imovinu. Pre berzanskog oporavka, njegovo bogatstvo bilo je palo na oko 110 milijardi dolara, a na listi najbogatijih zauzimao je 18. mesto. Povratak na čelo kompanije tako je za njega značio jedan od najvećih jednodnevnih skokova ličnog bogatstva u istoriji finansijskih tržišta.

Foto: ChatGPT

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Dobitak se proširio i na druge berze

Rast Nvidije nije ostao ograničen na jednu kompaniju. Tehnološki sektor povukao je naviše i šire tržište, pa je indeks Nasdaq Composite zabeležio snažan rast, dok je S&P 500 dobio 4,7 odsto. Ukupna tržišna vrednost kompanija obuhvaćenih indeksom S&P 500 povećana je za približno tri biliona dolara, čime je nadoknađen deo prethodnih gubitaka.

Pozitivan talas proširio se i na azijska tržišta. Tajvanski indeks Taiex porastao je devet odsto, južnokorejski Kospi 6,3 odsto, dok je japanski Nikkei 225 zabeležio rast od 3,9 odsto. Evropske berze ostvarile su skromnije dobitke, jer tehnološke kompanije imaju manji udeo u njihovim glavnim indeksima.

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Tramp takođe imao finansijsku korist

Povratak Huanga doneo je potencijalnu korist i američkom predsedniku Donaldu Trampu, koji je javno potvrdio da je razgovarao sa upravnim odborom Nvidije i ubedio njegove članove da vrate direktora. Prema procenama zasnovanim na njegovim finansijskim prijavama, Tramp je krajem septembra mogao da poseduje između 32.000 i 370.000 akcija Nvidije. Ako se njegovo vlasništvo u međuvremenu nije promenilo, rast akcija mogao je da poveća vrednost tog udela za između 1,3 i 15 miliona dolara.

Trampova intervencija izazvala je pitanja o mogućem sukobu interesa, jer je podržao odluku koja je povećala vrednost akcija kompanije u kojoj ima finansijski udeo. Bela kuća je navela da njegovim investicijama upravljaju nezavisne finansijske institucije. Ipak, činjenica da je predsednik lično učestvovao u povratku direktora, a istovremeno mogao da ostvari finansijsku korist, otvorila je novu raspravu o granici između političkog uticaja i privatnih interesa.

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Zaposleni u Nvidiji među najvećim dobitnicima

Veliki rast akcija značajno je povećao i vrednost imovine zaposlenih u Nvidiji koji poseduju deonice kompanije. Njihove zarade uključuju i akcijske pakete, a deo radnika ima mogućnost da kupuje akcije po povlašćenim uslovima. U ranijoj anketi među zaposlenima u tehnološkoj industriji, čak 76 odsto učesnika koji su naveli da rade u Nvidiji izjavilo je da su milioneri, dok je više od 40 odsto procenilo svoje bogatstvo na najmanje deset miliona dolara.

Huangov povratak zato nije bio važan samo za investitore i finansijska tržišta, već i za hiljade ljudi čija je imovina snažno povezana sa uspehom kompanije. Ipak, rekordni rast akcija ne uklanja pitanja o budućnosti Nvidije, njenoj zavisnosti od jednog lidera i poslovnim vezama sa AI startapima koji kupuju njene čipove. Huang se vratio na čelo kompanije, ali će morati da odgovori i na pitanja o upravljanju, investicijama i kontroli izvoza napredne tehnologije.