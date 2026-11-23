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Alis Huang je više od godinu dana bila u kontaktu sa zvaničnikom kineskog Ministarstva državne bezbednosti, prema informacijama iz američkih obaveštajnih izveštaja. Kontakti su trajali od proleća 2025. do jeseni 2026. godine, a poklapali su se sa periodom njene veze sa Džensenom Huangom, tadašnjim direktorom Nvidije. Reč je o novom detalju koji dodatno komplikuje slučaj koji je već prerastao u jedan od najvećih skandala u industriji veštačke inteligencije.

Ipak, samo održavanje kontakta sa pripadnikom kineske obaveštajne službe ne dokazuje da je Alis Huang bila špijun. Američke službe još pokušavaju da utvrde da li je ona prenosila informacije kineskim zvaničnicima, kakva je bila priroda tih razgovora i da li su imali veze sa njenim poslovnim odnosima. Upravo je to ključno pitanje istrage: da li je reč o poslovnim kontaktima koji su izazvali sumnju ili o pokušaju pribavljanja osetljivih informacija iz jedne od najvažnijih američkih tehnoloških kompanija.

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Poslovna veza sa Nvidijom pod lupom

Alis Huang je ranije vodila singapursku kompaniju Megaspeed International, koja je bila važan poslovni partner Nvidije i kupovala njene čipove u vrednosti od više milijardi dolara. Američke vlasti istražuju Megaspeed još od 2024. godine zbog sumnji da je napredne Nvidia procesore za veštačku inteligenciju preusmeravala prema Kini, uprkos američkim ograničenjima izvoza. Upravo zbog strateškog značaja tih čipova, poslovanje kompanije našlo se pod posebnom pažnjom američkih istražitelja.

Vremensko poklapanje poslovnih aktivnosti, kontakata sa kineskom obaveštajnom službom i veze sa Džensenom Huangom dodatno je pojačalo interesovanje američkih vlasti. Megaspeed je, međutim, saopštio da je poslovao zakonito i da je sarađivao sa američkim kontrolnim organima. Sama činjenica da je kompanija bila pod istragom ne znači da je dokazano krijumčarenje čipova, kao što ni poslovna veza sa direktorom Nvidije sama po sebi ne potvrđuje da je bilo nedozvoljenog prenosa informacija.

Alis Huang Džensen Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

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Vašington još nema konačan odgovor

Američke vlasti nisu zaključile da je Alis Huang radila za kinesku obaveštajnu službu. Direktor Nacionalne obaveštajne službe Džej Klejton izjavio je 22. novembra da se istraga odnosi i na nju i na njenu kompaniju, ali da će nadležni pustiti postupak da se završi pre donošenja zaključaka. Ministar pravde Tod Blanš ranije je takođe rekao da Ministarstvo pravde još nije utvrdilo da li je ona bila kineski obaveštajni saradnik.

Istraga zato obuhvata mnogo više od pitanja da li je Alis Huang bila u kontaktu sa kineskim zvaničnikom. Istražitelji pokušavaju da utvrde da li je bilo razmene poverljivih informacija, kakvu je ulogu imala Megaspeed i da li su poslovni odnosi korišćeni za zaobilaženje američkih izvoznih ograničenja. Za sada nije objavljen dokaz da je Alis Huang Džensenu Huangu ili Nvidiji odala informacije u korist Pekinga. Ni američke vlasti nisu iznele konačan zaključak o njenoj ulozi.

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Skandal koji je uzdrmao Nvidiju

Priča je prvobitno izbila u javnost krajem oktobra, kada su mediji objavili informacije o vanbračnoj vezi Džensena Huanga i Alis Huang, kao i o sumnjama američkih vlasti da je ona povezana sa kineskom obaveštajnom službom. Huang je 8. novembra javno priznao da je bio neveran supruzi, a 12. novembra napustio je mesto direktora Nvidije. Njegov odlazak usledio je nakon što je skandal ozbiljno uzdrmao kompaniju i pokrenuo pitanja o njegovim poslovnim odnosima i proceni bezbednosnih rizika.

Dodatnu pažnju izaziva činjenica da Džensen i Alis Huang nisu u srodstvu, iako dele isto prezime. Portparol bivšeg direktora Nvidije odbio je da komentariše najnovije informacije, dok se predstavnici kompanije Nvidia i kineske ambasade u Vašingtonu nisu odmah oglasili. Do Alis Huang nije bilo moguće doći radi komentara. Njena strana priče tako još nije javno predstavljena.

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Istraga sada prevazilazi privatni skandal

Slučaj je prerastao u pitanje američke nacionalne bezbednosti zbog mogućnosti da su poslovni odnosi povezani sa pristupom naprednim čipovima za veštačku inteligenciju. Vašington već godinama ograničava izvoz najmoćnijih Nvidia procesora u Kinu, strahujući da bi mogli da budu korišćeni za razvoj vojnih i drugih strateških tehnologija. Istraga o Megaspeedu zato je postala deo šire borbe za kontrolu nad tehnologijom koja ima sve veći ekonomski i bezbednosni značaj.

Slučaj je istovremeno otvorio neprijatna pitanja o tome koliko su američke kontrole izvoza efikasne i da li su nadležne institucije dovoljno brzo reagovale na sumnjive poslovne veze. Zakonodavci iz obe stranke traže objašnjenja o sprovođenju ograničenja prema Kini, dok istražitelji nastavljaju da proveravaju Alis Huang i njene poslovne saradnike. Najvažnije pitanje i dalje ostaje bez odgovora: da li je kineska obaveštajna služba pokušala da preko poslovnih veza dođe do informacija iz Nvidije ili su sumnje koje su pokrenule istragu tek deo mnogo složenijeg slučaja.